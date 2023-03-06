﻿Bursapor'dan Amedspor açıklaması: Bu şehir bizim Bu sevda bizim

TFF 2. Lig Beyaz Grup 23. hafta karşılaşmasında Bursaspor sahasında Amedspor'u 2-1 mağlup etti. Ancak maça yaşanan olaylar damga vurdu. Maç sırasında ve öncesinde olaylar yaşandı. Sahaya yabancı maddeler atıldı.

Tribünlerde açılan pankartla ilgili de soruşturma başlatıldığı bildirildi. Olaya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ilgili kamu görevlilerinin açığa alındığını söyledi.

Bursaspor olaylı maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Yeşil beyazlı kulüp, sosyal medya hesabında, "Anlamadan, bilmeden oturdukları yerden ahkam kesenlerden sadece ‘futbol oynamaya gittiğimiz’ Diyarbakır’daki maçın sonrasında da aynı duyarlılığı beklerdik. Bursaspor siyaset üstü, bu şehrin ta kendisidir. Bu şehir bizim Bu sevda bizim!" açıklamasını yaptı.