Ahmet Mümtaz Taylan ameliyat oldu

Kalp ameliyatı olan usta oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan’dan yeni haber geldi.
Usta oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan, kalp damarlarındaki tıkanmadan dolayı dün Koç Üniversitesi Hastanesi'nde koroner by-pass operasyonu geçirmişti.
YOĞUN BAKIMDAN ÇIKTI
Ameliyatı başarılı geçen Ahmet Mümtaz Taylan’ın tedavisine yoğun bakım servisinden çıkarılıp normal odaya alındı. Taylan, hafta sonuna kadar hastanede kaldıktan sonra taburcu edilecek. Ünlü oyuncu, daha sonra 3 hafta boyunca evinde dinlenecek.
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