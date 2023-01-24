24 Ocak 2023 Salı
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Ahmet Mümtaz Taylan ameliyat oldu

Leyla ile Mecnun dizisinde hayat verdiği İskender karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan'ın kroner by-pass ameliyatı başarılı geçti. Taylan, hafta 4-5 gün sonra taburcu edilecek. 

Haber Giriş: 24 Ocak 2023 Salı - 14:53
Takip Et

Ameliyat olan Ahmet Mümtaz Taylan'dan haber var

Ahmet Mümtaz Taylan ameliyat oldu
+
Aa
-

Kalp ameliyatı olan usta oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan’dan yeni haber geldi. 

Usta oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan, kalp damarlarındaki tıkanmadan dolayı dün Koç Üniversitesi Hastanesi'nde koroner by-pass operasyonu geçirmişti.

YOĞUN BAKIMDAN ÇIKTI

Ameliyatı başarılı geçen Ahmet Mümtaz Taylan’ın tedavisine yoğun bakım servisinden çıkarılıp normal odaya alındı. Taylan, hafta sonuna kadar hastanede kaldıktan sonra taburcu edilecek. Ünlü oyuncu, daha sonra 3 hafta boyunca evinde dinlenecek.
 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿PTT’den ihtiyaç sahibi ailelere karşılıksız ödeme: 7.800 TL’lik nakit desteği sağlanacak
1
﻿PTT’den ihtiyaç sahibi ailelere karşılıksız ödeme: 7.800 TL’lik nakit desteği sağlanacak
﻿PTT’den ihtiyaç sahibi ailelere karşılıksız ödeme: 7.800 TL’lik nakit desteği sağlanacak
﻿Cumhur İttifakı'na soğuk duş yaptıracak anket
2
﻿Cumhur İttifakı'na soğuk duş yaptıracak anket
﻿Cumhur İttifakı'na soğuk duş yaptıracak anket
﻿Görgüsüz kadın milyarder böyle geldi. Kıroyum emme para bende. Bülent Ersoy'un kostümleri gibi
3
﻿Görgüsüz kadın milyarder böyle geldi. Kıroyum emme para bende. Bülent Ersoy'un kostümleri gibi
﻿Görgüsüz kadın milyarder böyle geldi. Kıroyum emme para bende. Bülent Ersoy'un kostümleri gibi
﻿İstanbul'a karın ilk düşeceği tarih açıklandı
4
﻿İstanbul'a karın ilk düşeceği tarih açıklandı
﻿İstanbul'a karın ilk düşeceği tarih açıklandı
﻿İlhan Palut'un yeni takımı belli oluyor
5
﻿İlhan Palut'un yeni takımı belli oluyor
﻿İlhan Palut'un yeni takımı belli oluyor
﻿Canan Kaftancıoğlu sözlerine açıklık getirdi. “Seçimlerin mimarı Kılıçdaroğlu’dur” demişti
6
﻿Canan Kaftancıoğlu sözlerine açıklık getirdi. “Seçimlerin mimarı Kılıçdaroğlu’dur” demişti
﻿Canan Kaftancıoğlu sözlerine açıklık getirdi. “Seçimlerin mimarı Kılıçdaroğlu’dur” demişti
﻿Fatih Portakal 'Erdoğan'ın ayakkabısını yalamamız lazım' diyen AKP'liyi yerin dibine soktu
7
﻿Fatih Portakal 'Erdoğan'ın ayakkabısını yalamamız lazım' diyen AKP'liyi yerin dibine soktu
﻿Fatih Portakal 'Erdoğan'ın ayakkabısını yalamamız lazım' diyen AKP'liyi yerin dibine soktu
﻿Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 28 işçi alacak
﻿Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 28 işçi alacak
﻿Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 28 işçi alacak
﻿Kayseri Sarız’da icradan satılık arsa
﻿Kayseri Sarız’da icradan satılık arsa
﻿Kayseri Sarız’da icradan satılık arsa
﻿Şırnak Cizre’de icradan satılık arsa
﻿Şırnak Cizre’de icradan satılık arsa
﻿Şırnak Cizre’de icradan satılık arsa
﻿Mersin Anamur SYDV 1 personel alacak
﻿Mersin Anamur SYDV 1 personel alacak
﻿Mersin Anamur SYDV 1 personel alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.