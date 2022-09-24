﻿Amelleri kontrol etme görevlisi

Bir din nasıl bu hale getirilir ve nasıl bu kadar dar alana sıkıştırılır anlamıyorum. Kur'an-ı Kerim'i alıp okuduğunuzda karşılaşmadığınız yaşam dünyası, "Ulema" dediğimiz sınıf tarafından, kadın, cinsellik ve bir de içki üzerine sıkıştırılmış. Bu sebeple İslam, bugüne değil daha çok düne hitap eder nitelikte.

İlkçağ ve orta çağ tarım toplumlarının sosyolojik yapısı üzerinden gerçekleştirilen, yorumlanan ve o toplumlara verilen cevaplar üzerinden tekrarlandığı için de; şimdiyi, bugünü anlatamayan ve sorunlarına da cevap bulamayan "Şeriatla" karşı karşıyayız.

İran'da yaşananlar bunun apaçık göstergesi.

Türkiye'de ortalığa dökülen, "6 yaşındaki kızla evlenilebileceğinden" tutunuz da "Erkeklerle aynı havuzda yüzen kadın hamile kalır" anlayışına kadar bu böyle.

Kuran kurslarında yaşanan erkek sabi sübyana yapılan tecavüze sesi çıkmayan bu adamların, LBGTİ konusunda söz söylemeleri ne kadar çelişkili. Erkek çocuklara tecavüz, dinin onayladığı, haklı gördüğü bir şey mi? Hem de Kuran kursunda.

Elbette hayır.

Ne olması lazım?

Oradan ateş çıkması lazım.

Lakin gelişmelere bakın.

Mesela, "Badeci şeyh" olayı.

Ne görüyorsunuz?

Derin bir sessizlik.

Fakat "Başörtüsü" deyince hepsi hopluyor. İşte İran! Bir genç kızı (ya da hanımı) saçının bir bölümü görülüyor diye öldürdüler.

Ülke karıştı.

Konu rejim sorunu haline geldi.

Söyler misiniz lütfen.

Hz. Ali'nin "İrşat" (bizimkiler ahlak diye çevirmiş) polisi mi vardı?

Hz. Peygamber, saçı açık diye kaç kadını öldürttü?

Kaçına sopa vurdurttu?

Hz. Ali, Ahlak (irşat) polis teşkilatı kurdu da bizim mi haberimiz yok?

Allah insanoğluna din indirdi. İnsanlar, her defasında olduğu gibi onu kendi anlayış ve algılarına göre, çeşitli yorum ve ilavelerle, içinde yaşadığımız modern çağa cevapsız kalan, insanlara zulmeden, onları öldüren, başlarına "Din polisi" dikecek kadar kendilerini insan üzerinde yetkili gören ulema sınıfı ortaya çıkardı.

Ahirete gitmeden ahiret zabıtasıyla karşı karşıyayız.

- "Allah böyle buyuruyor; böyle istiyor" diyor.

- Eyvallah!

- Allah her ne istiyorsa; benden (tek tek insanlardan) istiyor. Hangi ayetinde devlet polislerinden kulları üzerinde bir işlem yapılmasını istiyor?

Hiçbirinde!

- Çünkü hiçbir ayet, devlet görevlisine bu adamların uyguladıkları türden bir görev yükümlülüğü vermiyor. Allah, devlet görevlisinin (yöneticinin) adil olmasını, işi ehline vermesini istiyor o kadar.

- "Sen, polis teşkilatı kur, eline de cop al, çık sokağa, kimin başı açık kiminki kapalı kontrol et yahut namaz kılmayanları hapset, döv" demiyor. Onu ulema yorumlayarak kendisi ortaya koyuyor. Adına da "Şeriat" diyor.

- Hoca efendi, sen anlat ve görevini yap. Elinde sopayla başımda niye duruyorsun kardeşim? Amellerinden sorumlu olan benim. Cennete yahut cehenneme gidecek, hesap verecek benim. Sen beni sopayla mı cennete yahut cehenneme göndereceksin?

- Gelenek böyle. Devletimiz İslam devleti.

- İslam'ın devleti değil, toplumu olur. Çünkü din insanlara indirilmiştir. Devletlere değil. Kaldı ki, İslam indiğinde Mekke'de bir devlet zaten yoktu. Lakin sen eğip büküp bunu devlet işi haline getirmişsin.

Bugün içinde yaşadığımız dünyada, İslam toplumlarının "dini anlama, yorumlama ve uygulama" sorunları var. Çözümü de kolay değil.

Çünkü insanların amellerini kontrol eden kamu yönetimi, kendini cennetlik sanıyor. Çoğu insan da bunu onaylayıp inanıyor.