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Amerika Biden'ın şaşkın hallerini konuşuyor. Ne yapacağını bilemedi

79 yaşındaki Amerika Başkanı Joe Biden, Çarşamba akşamı Küresel Fon Konferansı'ndaki sözlerinin ardından sahneden inerken adeta kaybolmuş gibi bir görüntü sergilemesi ve ne yapacağını bilemez hareketleri sosyal medyanın gündemine oturdu.

Haber Giriş: 22 Eylül 2022 Perşembe - 20:40
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Amerika Biden'ın şaşkın hallerini konuşuyor. Ne yapacağını bilemedi

Amerika Biden'ın şaşkın hallerini konuşuyor. Ne yapacağını bilemedi
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Biden'ın cumhurbaşkanlığı için fiziksel ve zihinsel uygunluğa sahip olmadığına dair dolaşıma sokulan videolar arasına bir yenisi daha eklendi. Dolaşıma sokulan videoda, 79 yaşındaki Biden'ın BM konuşması ardından adeta kaybolmuş gibi kalabalığa sahneden nasıl inileceğini sorduğu görülüyor.

İŞTE VİDEODA YAŞANANLAR...

79 yaşındaki Biden, New York'taki Küresel Fon Konferansı'ndaki sözlerinin ardından sahneden inmeye başlarken aniden durdu, arkasını döndü ve kafa karışıklığı içinde çevresine baktı ve seyircilere sahneden nasıl ineceklerini sorar gibi oldu. Alkışlar artınca, ABD başkanı sahneden inmeye çalıştı, ardından aniden durdu ve yüzünde şaşkın bir ifadeyle etrafa baktı. Daha sonra yerdeki insanlara sahneden nasıl ineceklerini sorar gibi oldu ve birkaç adım daha attı.  Etkinliğin sunucusu Biden dolaşırken 'Sayın Başkan, teşekkür ederim' dedi. 

Bu sırada yavaş yavaş sahneden inmeye çalışan Biden, kendisine teşekkür eden konuşmacıya bakmak için birkaç adım geride durdu ve kafası daha da karışmış bir görüntü sergiledi. 

GÖRÜNTÜLER ÇOK SAYIDA YORUM ALDI

Twitter'daki insanlar görüntüleri 'üzücü' olarak nitelendirdi ve Biden'ın 'garip' davrandığını söyledi ve onun 'kaybolmuş' veya 'nerede olduğunu bilmiyor' gibi göründüğünü iddia etti.

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Selin
22.09.2022 21:01
Sonra diyoruzki dünya neden bu halde. Maalesef aklı başında dürüst, namuslu, iyi, liyakat sahibi insanlar siyasete girmiyor. saydıklarımın dışında kalanlar bizleri yönetiyor.  
 
FİKRİ TAKİPÇİ
22.09.2022 20:58
Bisikletten düştü, merdivenden düşermiyim diye dikkat etmesi gayet normal. Anormal olan o yaşta insanın dünyayı yönetmesi.  
 
Ramiz Ağa
22.09.2022 20:55
Böyle ülkeye böyle başkan  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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