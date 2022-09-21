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  • Erdoğan’dan “Biden ile görüşmeyi diler miydiniz?” sorusuna ilginç yanıt: O Biden ise ben de Erdoğan'ım

Erdoğan’dan “Biden ile görüşmeyi diler miydiniz?” sorusuna ilginç yanıt: O Biden ise ben de Erdoğan'ım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'li senatörlerin Türkiye'nin F-16 filosunu modernize etme planlarına olumlu baktıklarını söyledi. Erdoğan, 'ABD Başkanı Joe Biden'la görüşmeyi diler miydiniz?' sorusuna ise "Yok, O Biden ise Ben de Erdoğan'ım" diye yanıt verdi.

Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba - 01:06
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Erdoğan’dan “Biden ile görüşmeyi diler miydiniz?” sorusuna ilginç yanıt: O Biden ise ben de Erdoğan'ım

Erdoğan’dan “Biden ile görüşmeyi diler miydiniz?” sorusuna ilginç yanıt: O Biden ise ben de Erdoğan'ım
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Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantısı için New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Reuters muhabirinin sorularına ayak üstü yanıt verdi.

'Biden ile görüşecek misiniz?' sorusuna "Resepsiyonuna katılacağım" diyerek cevap veren Erdoğan, 'Görüşmüş olmayı diler miydiniz?' sorusuna ise "Yok niye, O Biden ise ben de Erdoğan'ım" diye cevap verdi.

Erdoğan'ın senatörlerle buluşmasından F-16 satışlarıyla ilgili edindiği izlenim sorusuna da 'olumlu' diyerek yanıt verdi.

Türkiye, ABD'den 40 adet F-16 savaş uçağı ve mevcut savaş uçakları için 80'e yakın modernizasyon kiti satın almak için talepte bulunmuştu.

Türkiye bu talebi Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi aldığı gerekçesiyle F-35 programından çıkarılmasından sonra yapmıştı.

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