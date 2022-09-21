Cumhurbaşkanı Erdoğan Biden'la görüşmüş olmayı diler miydiniz? sorusuna böyle cevap verdi. NATO zirvesinde Biden ile görüşme yandaş basında bayram havası estirmişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birlemiş Milletler Genel Kurulu'nda dünya liderlerine seslendi.

Erdoğan, genel kurul çıkışında koridorda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Danışmanı Fahrettin Altun ve Bakan Murat Kurum'la ilerlediği sırada Reuters muhabiri Hatice Pamuk’un soru isteğini geri çevirmedi.

Selam vererek Pamuk’un yanına yaklaşan Erdoğan, "Sor bakalım, ne soracaksın?" dedikten sonra Pamuk’un sorusunu dinledi. Önce "Biden'la görüşmüş olmayı diler miydiniz?" sorusuna "Yoo, niye?" cevabı veren Erdoğan, sonrasında gelen "Biden'la ayrı ikili görüşme yapmak ister misiz?" şeklindeki soruyu ise, "O Biden, ben de Erdoğan" diye yanıtlayarak gülüşmelere neden oldu.