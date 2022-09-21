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Son dakika... ABD Başkanı Biden'dan Putin'e yanıt

Son dakika... Biden “ABD bu savaşın adil bir şekilde sona ermesini istiyor. Başka bir ülkenin topraklarını güç kullanarak ele geçiremezsiniz” dedi.

Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba - 18:18
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Son dakika... ABD Başkanı Biden'dan Putin'e yanıt

Son dakika... ABD Başkanı Biden'dan Putin'e yanıt
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ABD Başkanı Joe Biden, Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulunuyor.

Biden'ın konuşmasından önemli başlıklar şöyle:

Kimse Rusya'yı tehdit etmiyor. Putin yine sorumsuzca davranıyor.

- Putin pervasız nükleer tehditlerde bulundu.

- Putin Ukrayna'nın işgaliyle BM Sözleşmesini ihlal etti.

- Ukrayna'nın tüm egemen uluslar gibi hakları var.

- Rusya'nın saldırganlığına karşı Ukrayna'nın yanında olacağız.

- Eğer milletler emperyal hırslarla sonuçları olmadan hareket ederse, bu tüm ulusları risk altına sokar.

- Bir araya geldiğimiz bugün BM sözleşmesinin temeli saldırı altındadır

- Şiddetin kullanılmasını ve savaş ile ulusların ele geçirilmesini ve sınırların genişletilmesine karşı çıkıyor

- BMGK veto hakkını kullanmaktan kaçınmalıdır.

- BMGK'nın daimi ve daimi olmayan üyelerinin artırılmasını destekliyor.

- Yaptırımlarımız Rusya’nın gıda ve gübre ihracatını kısıtlamaya yönelik değil. Tahıl koridorundaki liman sayısını artırmamız gerekiyor.

- Bu savaşı bitirmek Rusya’nın elinde

- BM Güvenlik Konseyinin daimi üyesi Rusya, komşusunu işgal ederek egemen bir devleti haritadan silmek istedi.

- Hiçbir ülke enerjiyi silah olarak kullanamaz.

- Çin ile ilişkilerimize gelirsek hiçbir ülke ile çatışma istemiyoruz.

- Putin, Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme rejimi kapsamındaki sorumluluklarını pervasızca göz ardı ederek aleni olarak Avrupa'ya karşı nükleer silah tehdidinde bulundu.

- ABD, Çin ile çatışma ya da soğuk savaş istemiyor.

- ABD İsrail'in güvenliğini desteklemekte kararlı.

- ABD, Tayvan Boğaz'ında barş ve istikrar istior. Herhangi biri tarafından yapılacak tek taraflı değişikliklere karşı.

- ABD, İsrail- Filistin arasındaki iki devletli çözümü destekliyor.

- ABD tek Çin politikasını destekliyor.

- İran'ın nükleer silah sahibi olmasına izin vermeyeceğiz.

- Dünyanın geriye gitmesine izin vermeyeceğiz.

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