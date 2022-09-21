Son dakika... ABD Başkanı Biden'dan Putin'e yanıt

ABD Başkanı Joe Biden, Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulunuyor.
Biden'ın konuşmasından önemli başlıklar şöyle:
Kimse Rusya'yı tehdit etmiyor. Putin yine sorumsuzca davranıyor.
- Putin pervasız nükleer tehditlerde bulundu.
- Putin Ukrayna'nın işgaliyle BM Sözleşmesini ihlal etti.
- Ukrayna'nın tüm egemen uluslar gibi hakları var.
- Rusya'nın saldırganlığına karşı Ukrayna'nın yanında olacağız.
- Eğer milletler emperyal hırslarla sonuçları olmadan hareket ederse, bu tüm ulusları risk altına sokar.
- Bir araya geldiğimiz bugün BM sözleşmesinin temeli saldırı altındadır
- Şiddetin kullanılmasını ve savaş ile ulusların ele geçirilmesini ve sınırların genişletilmesine karşı çıkıyor
- BMGK veto hakkını kullanmaktan kaçınmalıdır.
- BMGK'nın daimi ve daimi olmayan üyelerinin artırılmasını destekliyor.
- Yaptırımlarımız Rusya’nın gıda ve gübre ihracatını kısıtlamaya yönelik değil. Tahıl koridorundaki liman sayısını artırmamız gerekiyor.
- Bu savaşı bitirmek Rusya’nın elinde
- BM Güvenlik Konseyinin daimi üyesi Rusya, komşusunu işgal ederek egemen bir devleti haritadan silmek istedi.
- Hiçbir ülke enerjiyi silah olarak kullanamaz.
- Çin ile ilişkilerimize gelirsek hiçbir ülke ile çatışma istemiyoruz.
- Putin, Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme rejimi kapsamındaki sorumluluklarını pervasızca göz ardı ederek aleni olarak Avrupa'ya karşı nükleer silah tehdidinde bulundu.
- ABD, Çin ile çatışma ya da soğuk savaş istemiyor.
- ABD İsrail'in güvenliğini desteklemekte kararlı.
- ABD, Tayvan Boğaz'ında barş ve istikrar istior. Herhangi biri tarafından yapılacak tek taraflı değişikliklere karşı.
- ABD, İsrail- Filistin arasındaki iki devletli çözümü destekliyor.
- ABD tek Çin politikasını destekliyor.
- İran'ın nükleer silah sahibi olmasına izin vermeyeceğiz.
- Dünyanın geriye gitmesine izin vermeyeceğiz.
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