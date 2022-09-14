14 Eylül 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 24°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Kriz çözüldü Lavrov'a vize çıktı. Rus Dışişleri Bakanı yaptırım listesindeydi

Kriz çözüldü Lavrov'a vize çıktı. Rus Dışişleri Bakanı yaptırım listesindeydi

Amerika'nın Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a vize verip vermeyeceği merak konusuydu. Amerika Birleşik Devletleri BM Genel Kurulu'na katılması için Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a vize verdi. Lavrov ABD'nin yaptırım listesindeydi.

Haber Giriş: 14 Eylül 2022 Çarşamba - 16:34
Son Güncelleme: 14 Eylül 2022 Çarşamba - 16:48
Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri'nden Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a vize. BM Genel Kuruluna katılabilecek

Kriz çözüldü Lavrov'a vize çıktı. Rus Dışişleri Bakanı yaptırım listesindeydi
+
Aa
-

ABD'de 20 Eylül'de gerçekleşecek olan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için ABD'ye gidecek olan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rus heyeti için vize çıkıp çıkmayacağı merak konusuyken, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Lavrov ve heyetten bazı isimlere vize verildiğini açıkladı.

Ancak çok sayıda Rus temsilcinin vize alamadığını belirten Zaharova, "Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov dün vize aldı, yani vizesi pasaporta yapıştırıldı. Ancak heyetin bazı üyeleri henüz vize alamadı. Ayrıca ikinci bir grup var. Tercümanlar, uzmanlar, heyetin çalışmaları için teknik destekle uğraşan kişiler arasında da vize alamayanlar var" dedi.
Zaharova ayrıca, Rus uçaklarına hava sahasını kapatan ABD'nin BM yetkilileri ile birlikte güvenli bir şekilde Rus heyetini taşıyan uçakların güvenliğini alması gerektiğini vurguladı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Baby Shark dinletilerek işkenceye uğrayan tutuklu, hücresinde ölü bulundu
1
﻿Baby Shark dinletilerek işkenceye uğrayan tutuklu, hücresinde ölü bulundu
﻿Adnan Oktar'ın kediciklerinden Müge Öğütçü kendisine neler yapıldığını açıkladı
2
﻿Adnan Oktar'ın kediciklerinden Müge Öğütçü kendisine neler yapıldığını açıkladı
﻿İlber Ortaylı’dan AKP’li isme sert sözler: ‘Küstah’ ve ‘edepsiz’
3
﻿İlber Ortaylı’dan AKP’li isme sert sözler: ‘Küstah’ ve ‘edepsiz’
﻿Borsa günü düşüşle tamamladı
4
﻿Borsa günü düşüşle tamamladı
﻿Bakan Nureddin Nebati gidiyor yerine eski bakan geliyor. Ankara kulislerini sallayan iddia
5
﻿Bakan Nureddin Nebati gidiyor yerine eski bakan geliyor. Ankara kulislerini sallayan iddia
﻿NASA Ay'a uçuş için yeni tarihi açıkladı
6
﻿NASA Ay'a uçuş için yeni tarihi açıkladı
﻿Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. eleme turu 5 maçla başladı
7
﻿Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. eleme turu 5 maçla başladı
﻿Denizli Tavbel Çevre Temizlik işçi alacak
﻿Denizli Tavbel Çevre Temizlik işçi alacak
﻿Denizli Tavbel Çevre Temizlik işçi alacak
﻿Kalp krizi nasıl gelir? İşte o detaylar...
﻿Kalp krizi nasıl gelir? İşte o detaylar...
﻿Kalp krizi nasıl gelir? İşte o detaylar...
﻿Tek tekerli tehlikeli şov
﻿Tek tekerli tehlikeli şov
﻿Tek tekerli tehlikeli şov
﻿Twitter hissedarları onayladı: Elon Musk 44 milyar dolara alabilir
﻿Twitter hissedarları onayladı: Elon Musk 44 milyar dolara alabilir
﻿Twitter hissedarları onayladı: Elon Musk 44 milyar dolara alabilir
﻿Fenerbahçe'nin Rennes maçı kadrosu belli oldu
﻿Fenerbahçe'nin Rennes maçı kadrosu belli oldu
﻿Fenerbahçe'nin Rennes maçı kadrosu belli oldu
﻿EuroLeague'nin yeni başkanı belli oldu
﻿EuroLeague'nin yeni başkanı belli oldu
﻿EuroLeague'nin yeni başkanı belli oldu
﻿60 yıllık kocasını öldüren Mevlüde Akgün’e ağır tahrik indirimi talebi
﻿60 yıllık kocasını öldüren Mevlüde Akgün’e ağır tahrik indirimi talebi
﻿60 yıllık kocasını öldüren Mevlüde Akgün’e ağır tahrik indirimi talebi
﻿AKP’li belediye başkanlarının pavyonda alem yaptığı görüntülere erişim engeli
﻿AKP’li belediye başkanlarının pavyonda alem yaptığı görüntülere erişim engeli
﻿AKP’li belediye başkanlarının pavyonda alem yaptığı görüntülere erişim engeli
﻿İzmir Bergama’da icradan satılık tarım arazisi
﻿İzmir Bergama’da icradan satılık tarım arazisi
﻿İzmir Bergama’da icradan satılık tarım arazisi
﻿İkna çalışmaları sonucu 2 terörist teslim oldu
﻿İkna çalışmaları sonucu 2 terörist teslim oldu
﻿İkna çalışmaları sonucu 2 terörist teslim oldu
﻿Adana yumurtalık SYDV işçi alacak
﻿Adana yumurtalık SYDV işçi alacak
﻿Adana yumurtalık SYDV işçi alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.