Amerika'da 2022 model Mustang kaç para biliyor musunuz? Türkiye'de ancak kaymak takımın çocukları alıyor

Türkiye’de alım gücünün her gün daha kaybolduğu son yıllarda, vatandaş yaşam mücadelesi veriyor. Enflasyonun zirve seviyelere yükseldiği bu dönemlerde, vatandaşın yükü daha da büyüyor.

ABD’de 2022 model Ford Mustang fiyatı ve ödeme koşulları sosyal medyada gündem oldu.

2022 model Ford Mustang’ın fiyatı 28.000 dolar vergilerle 30.000 dolar civarında olabileceği ileri sürülüyor.

Kredi skorunun iyi olması durumunda aylık 504 dolara satın alınabileceği ancak kredi skorunun kötü olması halinde ise aylık 719 dolara alınabileceği iddia ediliyor.

Asgari ücrete göre kıyaslama yapıldığında, ABD’de her eyalette asgari ücret farklılık gösterse de New York’ta saatlik asgari ücret 15 dolar. 40 saat haftalık çalışılması halinde aylık 2.400 dolara denk geliyor.

Türkiye’deki asgari ücrete ve arabanın fiyatına bakıldığında ise;

Asgari ücret 17.002 lira. Ford Mustang 2022 model ise 4 milyon 500 lira civarında satışa sunuluyor.

Asgari ücretli bir vatandaş, bu aracı alma hayali bile kuramazken, ABD’deki vatandaş bunu birkaç aylık çalışmasıyla rahatlıkla satın alabiliyor.

Türkiye alım satımların yapıldığı bir internet sitesinde Ford Mustang’ın fiyatları şu şekilde:

Aradaki fark 2 fotoğrafla net bir şekilde gözler önüne seriliyor. Türkiye’de vergiler, yüksek fiyatlar, enflasyon yüksek döviz kurları gibi bir çok etken, ekonomik krizin en net örneği.

ABD'DEKİ MUSTANG FİYATI

TÜRKİYE'DEKİ MUSTANG FİYATLARI