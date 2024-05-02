Amerika'dan yeni Çin kararı. Açıklama ABD'nin Pekin Büyelçisinden geldi

ABD'nin yeni bir Çin kararı daha geldi. O kararla ilgili açıklamayı Amerika'nın Pekin Büyükelçisi Nicolas Burns sosyal metya platformu üzerinden yaptı. Büyükelçinin paylaşımına göre Çin Merkezli 31 şirket Rusya'ya Ukrayna Savaşı nedeniyle uyguladığı yaptırımlar kapsamına alındı.

Büyükelçi Burns'un paylaşımında bu şirketlerin "Rusya'ya, savunma sanayisinin temelini oluşturan kritik teknolojileri sağladıkları" gerekçesiyle yaptırım uygulandığını belirtildi. Burns'un açıklamasında "Bu satışların durdurulmaması halinde tedbir alacağımız konusunda Çin'i uyarmıştık." ifadeleri yer aldı.

Dışişleri Bakanlığının yaptığı açıklamada ise Çinli şirketlerin havacılık, uzay ve imalat donanımlarında askeri ve sivil ikili kullanıma sahip ürünlerin, Rusya'ya tedarikinde rol oynadıkları iddia edildi.

Listeden, sensör üreticisinden gemicilik şirketine kadar çok sayıda firma yer aldı. ABD Hazine Bakanlığı listeye aldığı şirketler arasında Wuhan Global Sensor Technology ve Wuhan Tongsheng Technology yer aldı. İki şirketin Rusya'ya kızıl ötesi dedektörler gibi askeri amaçlı optik ürünleri ve sensörler sağladıkları iddiasıyla yaptırım listesine alındığı belirtildi.

Tulun International Holding'in ise insansız hava araçları için seyrüsefer uydu sistemlerini sattığı için listeye alındığı belirtildi.

Çin ana karasında kayıtlı Şıncın merkezli Juhang Aviation şirketinin de, dronlarda kullanılan pervane, sinyal bozucu, sensor ve motor gibi donanımları sattığı iddiasıyla listeye girdiği kaydedildi.

Hong Kong'da kayıtlı gemicilik şirketi CFU Shipping Company listeye giren şirketler arasında yer aldı.

Amerika daha önce de Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle 9 çinli şirketi yaptırım listesine almış, 8 Çinli şirkete de ihracat kısıtlama getirmişti.