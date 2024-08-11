Amerikalı güreşçilerin korktuğu Türk deniliyordu. Ringde kurban kesti spikerle tavla oynadı mı? Gerçek bakın ne çıktı

2000'li yılların başında televizyonlarımızda büyük bir ilgiyle izlenen Amerikan güreşi, adeta bir rüya gibi evlere ulaştığı biliniyordu. Bu müsabakalarda, bir Türk'ün adı kahramanlıklarıyla anılmaya başlanmıştı.

Ringde kurban kesen, spikerle tavla oynayan 'The Terrible Turk' lakaplı Fırat Koyuncu'nun ardındaki gülümseten gerçek ortaya çıktı.

RİNGDE KURBAN KESİYOR, SPİKERLE TAVLA OYNUYORDU

Amerikan güreşiyle kasıp kavrulan ekranlarda birçok yıldız isim boy gösterdiği bildirildi.

O günlerde birkaç blog sayfası, güreş camiasıyla ilgili bilgileri derleyip topluyor, içeriden bilgileri insanlara aktarıyor, kısacası Amerikan güreşinin kalbi internetteki bu blog sayfalarında atıldığı bildirildi.

Aynı blog sayfalarından birinde paylaşılan içerik dikkat çekti.

Söz konusu içerikte, 20 Şubat 1955 yılında Mersin'de dünyaya gelen 'Fırat Koyuncu' adlı birinden bahsediliyordu.

Koyuncu'nun ilk güreş müsabakasını 1994 yılında yapan ancak istediği popülerliği yakalayamayan biri olduğu ifade edildi.

Amerikan güreş camiasının içinde kendine yer edinmeyi başardığı bildirildi.

Maçlara mehter marşıyla çıkıyor, ringde kurban kesiyor, spiker masasında tavla oynuyor, oğlunu canlı yayında sünnet ettiriyor ve maçı kazanabilmek için ringe tavuk fırlattığı bildiriyordu.

Fırat Koyuncu'yu anlatan blog yazarı, okuyanlara bambaşka bir kahramandan bahsetmesiyle dikkat çekti.

Amerikan güreşinde Türkün 'The Terrible Turk'tü olduğu ifade edildi.

'Osmanlı tokadı' isimli bitirici hamlesiyle ünlenen Koyuncu, çeşitli kemerler için mücadele etmiş olsa da sık sık sakatlanması, istediği seviyeye ilerleyememesine sebep olmuş ve kovulmuştu.

Fırat Koyuncu gerçek bir kahramandı ancak ne yazık ki şansı yaver gitmemişti.

Kısa zamanda efsaneleşen Fırat Koyuncu'yu okuyucular yalnızca blog sayfalarından takip etmiş, daha herhangi bir fotoğrafını görmemişti.

11 Ağustos 2010 tarihindeki bir televizyon kanalında 'The Terrible Turk'ten bahsederken ekranın bir köşesinde Fırat Koyuncu'nun fotoğrafı çıkmış ve herkes onu tanımıştı.

Peki ama bahsedilen kişi ile ekrandaki kişi gerçekten aynı kişi miydi? Sorusu gündeme geldi.

Başpehlivan Koca Yusuf

The Terrible Turk' mahlasının 1800'lü yıllarda yaşamış başpehlivan 'Koca Yusuf'a ait olup olmadığını sorgulandı veya Fırat Koyuncu adında birini daha önce duyup duymadığınızı kontrol etmiş olabildiği bildirildi.

Fırat Koyuncu olarak anılan Rick Steiner

Fırat Koyuncu olarak anılan Rick Steiner

Fırat Koyuncu olarak anılan Rick Steiner

Fırat Koyuncu olarak anılan Rick Steiner

ASLINDA HİÇ OLMADI, HER ŞEY KURMACAYDI

Fırat Koyuncu adında birinin hiç olmadığı ortaya çıktı. 'The Terrible Turk' mahlası ise 'Koca Yusuf'a ait olduğu bildirildi.

Ekranlara yansıyan kişi kimdi? Sorusu gündeme geldi. Soru sonrasında onun da Amerikan güreşçisi olan Rick Steiner olduğu ortaya çıktı.

Amerikan güreşi camiasından Türk'e en çok benzeyen kişinin kendisi olduğu düşünüldü.

'The Terrible Turk' troll'ü bizlere her şeyden önce başpehlivan Koca Yusuf'u hatırlatırken, o günlerde bu troll'e kaç kişinin inanma ihtimalini düşündürüp tebessüm ettirdi.

Söz konusu içerik Ekşişeyler'de de paylaşıldı