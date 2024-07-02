Amerikalı kadın 10 bin dolarlık check-up'ı Türkiye'de 2 bin dolara yaptırdı

Kaynak: Haber Merkezi
Amerikalı kadın 10 bin dolarlık check-up'ı Türkiye'de 2 bin dolara yaptırdı

ABD'de 10 bin dolardan fazlaya mal olacak check-up'ı Türkiye'de tatil ve uçak bileti dahil 2 bin dolara yaptıran Amerikalı, sosyal medyada gündem oldu.

Amerikalı bir vatandaş, ABD'de 10 bin dolardan fazlaya mal olacak kapsamlı bir check-up'ı, Türkiye'de tatil ve uçak bileti dahil sadece 2 bin dolara yaptırarak sosyal medyada gündem oldu.

Türkiye, son yıllarda sağlık turizmi alanında önemli bir destinasyon haline geldi. Modern tıbbi altyapısı, kaliteli sağlık hizmetleri ve uygun maliyetler, Türkiye'yi birçok yabancı hasta için cazip kılıyor.

Ancak kendi vatandaşımız kendi ülkesinde sağlık hizmetine ulaşmakta zorlanıyor. Bu sebeple paylaşılan video sosyal medyada tartışma konusu oldu.

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