İmamoğlu Hatay'dan ayrılırken söz verdi. 'Makamım ne olursa olsun bir gözüm kulağım hep burada olacak'

50 binden fazla insanımızı kaybettiğimiz 6 Şubat Kahramanmaraş depremleri üzerinden tam 1 yıl geçti. Depremin yıl dönümünde bazı sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler ve hükümet yetkilileri depremde hayatını kaybeden insanlarımızı anmak için Hatay’da buluştu.

Merkezi hükümet ve yerel yönetimden bazı kişiler anma törenlerine depremzede halk tarafından tepkiler ile karşılaştı, Sağlık Bakanı Koca ve CHP’nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı olan Lütfü Savaş Hataylılar tarafından yuhalandı.

Anma törenlerine katılan bir diğer isim ise İBB başkanı Ekrem İmamoğlu oldu. Hataylılar tarafından yoğun ilgi gören İBB başkanı İmamoğlu’na bir vatandaş tarafından Lütfü Savaş eleştirisi yapıldı, kendisinin aday olmaması yönünde isteklerini iletildiği İmamoğlu, Hatay’ın Samandağ ilçesinden ayrılırken bir konuşma yaptı.

Konuşmasında Samandağ halkına seslenen İmamoğlu, Samandağ insanlarının kendisine hayatta en güzel cümleleri kuran insanlar olduğunu belirten İmamoğlu Samandağ insanlarını çok sevdiğini ifade etti.

Yaşanan acı ve yaraları hep birlikte saracaklarını beyan eden İmamoğlu, bölge çocuklarının kendi çocukları, gençlerinin de kendi kardeşleri olduğunu söyleyip şu ifadeleri kullandı:

“Size söz makamım ne olursa olsun yaşamımda nerede olursam olayım bir gözüm bir kulağım burada sizinle olacak”