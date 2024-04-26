Amerika’ya taşınmıştı. Ünlü oyuncu Türkiye’ye geri döndü

Kaynak: Haber Merkezi
Amerika’ya taşınmıştı. Ünlü oyuncu Türkiye’ye geri döndü
Ünlü oyuncu Ayça Varlıer 3 senedir hayatını sürdürdüğü Amerika’dan Türkiye’ye döndü.

Türkiye’ye geri dönen 46 yaşındaki oyuncu henüz Amerika’da vatandaşlık alamadığını söyledi.

Ayça Varlıer vatandaşlık konusu hakkında “Bir süre var onu doldurmam lazım ama Türkiye’deki ailemi özleyince buraya geldim” ifadelerini kullandı.

kurtlar-vadisinin-yildizi-ayca-varlier-ulkeye-geri-dondu-son-hali-sasirtti.jpg

Oyunculuğun yanı sıra şarkıcılık da yapan Varlıer, rekabete hazır olup olmadığı sorusuna “Her sektörde rekabet var. Rekabet başkalarıyla değil, tek rakibim kendimim” diyerek iddialı bir cevap verdi.

aycavarlier-foto222.jpeg

1977'de Ankara'da doğan Varlıer, lise eğitimine devam ederken Amerika Birleşik Devletleri'ne giderek eğitimini burada sürdürdü. Hartford Üniversitesi'ne bağlı The Hartt School'dan mezun oldu.

Kurtlar Vadisi Pusu, Zeytin Tepesi, Kehribar, Hayat Şarkısı ve Kalk Gidelim gibi yapımlarda rol aldı.

aycanin-beyaz-ruyasi-16977-19032015161437.jpg

1-4ptg.jpg

ayca-varlier-kimdir-ayca-varlier-kac-yasinda-12784086-5463-amp.jpg

ayca-varlier-turkiye-ye-dondu-538313.jpg

ayca-varlier-kimdir-4-3-1571038915.jpg

Son Haberler
Boşandığı için lokma döktürdü: Çok şükür boşandım, kurtuldum Yerel Haberler
Boşandığı için lokma döktürdü: Çok şükür boşandım, kurtuldum
Avcılar'da önündeki kaldırım çöken binaya oturma izni verildi Gündem
Avcılar'da önündeki kaldırım çöken binaya oturma izni verildi
Japonya Uzay Ajansı'ndan önemli adım Dünya
Japonya Uzay Ajansı'ndan önemli adım
Fatih Altay soykırım gerçeğini açıkladı 'En büyük soykırıma uğrayan millet Türk milletidir' Gündem
Fatih Altay soykırım gerçeğini açıkladı 'En büyük soykırıma uğrayan millet Türk milletidir'
Manisa'da can alan kaza Gündem
Manisa'da can alan kaza
Kokina çiçeğinin ölmemesi için ne yapmak gerekir? Yılbaşında alıp 3-4 ay sonra atmayın Gündem
Kokina çiçeğinin ölmemesi için ne yapmak gerekir? Yılbaşında alıp 3-4 ay sonra atmayın