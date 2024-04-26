Amerika’ya taşınmıştı. Ünlü oyuncu Türkiye’ye geri döndü

Türkiye’ye geri dönen 46 yaşındaki oyuncu henüz Amerika’da vatandaşlık alamadığını söyledi.

Ayça Varlıer vatandaşlık konusu hakkında “Bir süre var onu doldurmam lazım ama Türkiye’deki ailemi özleyince buraya geldim” ifadelerini kullandı.

Oyunculuğun yanı sıra şarkıcılık da yapan Varlıer, rekabete hazır olup olmadığı sorusuna “Her sektörde rekabet var. Rekabet başkalarıyla değil, tek rakibim kendimim” diyerek iddialı bir cevap verdi.

1977'de Ankara'da doğan Varlıer, lise eğitimine devam ederken Amerika Birleşik Devletleri'ne giderek eğitimini burada sürdürdü. Hartford Üniversitesi'ne bağlı The Hartt School'dan mezun oldu.

Kurtlar Vadisi Pusu, Zeytin Tepesi, Kehribar, Hayat Şarkısı ve Kalk Gidelim gibi yapımlarda rol aldı.