Amine Gülşe ile Mesut Özil'den romantik kutlama. Sosyal medyada aşka geldiler

Mesut Özil ile eşi Amine Gülşe, evliliklerinin yıl dönümlerini sosyal medya hesaplarından yaptıkları romantik paylaşımlarla kutladı.

Amine Gülşe ile Mesut Özil'den romantik kutlama. Sosyal medyada aşka geldiler

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

2014 Miss Turkey birincisi Amine Gülşe, eski futbolcu Mesut Özil ile 2019 yılında görkemli bir düğünle nikah masasına oturmuştu. Çift, evliliklerini iki çocukla taçlandırmıştı.

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Eda ve Ela adında iki kız çocukları bulunun çift, evliliklerinde bir yılı daha geride bıraktı. Amine Gülşe, evliliklerinin dördüncü yıl dönümünü 3 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram sayfasından yaptığı aşk dolu bir paylaşımla kutladı.

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BİNLERCE BEĞENİ YAĞDI

Mesut Özil ile evlendiği günden gelinlikli ve damatlıklı bir karesini paylaşan Gülşe, altına ise ''Seninle bir ömür boyu böyle aşkla yan yana yürüyelim diğer yarım. Seni çok seviyorum iyikim. 07.06.2019'' notunu düştü. Tescilli güzelin eşinin kullanıcı adını kalbine etiketlemesi ise dikkatlerden kaçmadı. Ünlü ismin paylaşımına takipçilerinden binlerce beğeni geldi.

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"HAYALLERİMİN KADINIYLA EVLENDİM"

Mesut Özil ise dördüncü evlilik yıl dönümlerinde, düğünden bir videosunu paylaşıp altına şu romantik notu düştü: "4 yıl önce bugün hayatımın en özel günlerinden biriydi. Hayallerimin kadınıyla evlendim! Her zaman yanımda olduğun için ve bana iki harika ve güzel çocuk verdiğin için teşekkürler! Sonsuza dek: Bay & Bayan Özil."

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