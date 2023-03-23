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Amine Gülşe kızlarıyla alışverişe çıktı

Futbolu bırakan Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe, kızları Eda ve Ela ile birlikte alışverişe çıktı. Gülşe, vale noktasında aracına binmeden önce gazeteciler tarafından görüntülendi.

Haber Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe - 09:31
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Amine Gülşe kızlarıyla alışveriş turuna çıktı

Amine Gülşe kızlarıyla alışverişe çıktı
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Futbolu bırakan Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe, kızları Eda ve Ela ile birlikte İstinye Park'ta objektiflere takıldı.

Öğle saatlerinde alışveriş merkezine gelen oyuncu, dünyaca ünlü mağazaları gezerek alışverişin keyfini çıkardı. Yeni sezon ürünleri inceleyerek alışveriş yapan Gülşe, vale noktasında aracına binmeden önce gazeteciler tarafından görüntülendi.

3 yaşındaki kızı Eda ve geçtiğimiz eylül ayında dünyaya gelen kızları Ela ile objektiflere poz veren oyuncu, muhabirlere teşekkür ettikten sonra özel aracına binerek alışveriş merkezinden ayrıldı.
 

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