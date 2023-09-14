Amine adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler Amine isminin anlamını araştırıyor. Peki, Amine ne demek? Amine isminin anlamı nedir?
AMİNE NE DEMEK?
Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Amine ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:
- Güvenilir, inanılır.
- Sakıncasız, tehlikesiz.
- Yüreğinde korku olmayan, korkusuz.
- İslam Peygamberi Hz. Muhammed'in annesinin adı.
AMİNE İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?
Amine ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmektedir ve Amine adını koymak caizdir.