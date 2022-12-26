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Ampute futbolcu Barış Telli'nin Survivor'a katılması olay oldu. Acımasız yorumlar yapıldı

Milyonlarca izleyiciyi ekrana kilitleyen Survivor, bu yıl da yine heyecan dolu bölümleriyle dikkat çeken yarışmacılarıyla kısa bir süre sonra başlayacak. Son olarak Ampute Milli Futbol Takımı oyuncusu Barış Telli'nin Survivor'a katılacağının açıklanması gündeme bomba gibi düştü.

Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi - 11:33
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Ampute Milli Takım Futbolcusu Barış Telli'nin Survivor'a katılması gündem oldu

Ampute futbolcu Barış Telli'nin Survivor'a katılması olay oldu. Acımasız yorumlar yapıldı
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Survivor 2023 kadrosunu yavaş yavaş açıklayan Acun Ilıcalı, son olarak basketbolcu Aysu Keskin ve Ampute Milli Futbolcusu Barış Telli'nin kadroya dahil olduklarını duyurmuştu.. Barış Telli'nin Survivor'a katılması tartışma yaratırken, yapılan acımasız yorumlar da dikkat çekti.

Acun Ilıcalı, aylar öncesinden ekibiyle çalışmalara başlamış, bu yıl parkur oyunlarından daha çok akıl oyunlarının ön planda olacağını açıklamıştı.

Yeni sistem merak edilirken de Ilıcalı, Survivor 2023'ün yeni yarışmacılarını da tek tek açıklama başladı. İlk olarak ünlü şarkıcı Berdan Mardini'yi duyurdu Daha sonra sırasıyla Ümit Erdim, Murat Eken, Yusuf Güney'i paylaşmıştı. Ardından da Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan'ın, Seçkin Piriler'in ve Cansu Tuman, Alper Rende, Elanur, Chaby, Halil İbrahim Göker, Buse Plan ve Kürşat Juan'ın kadroya dahil olduğunu duyurmuştu.

Ilıcalı son olarak da basketbolcu Aysu Keskin ve Ampute Milli Futbolcusu Barış Telli'nin de kadroya girdiğini duyurmuştu.

"Ampute Messi" olarak anılan Barış Telli'nin zorlu parkurların yer aldığı Survivor'a katılması ise kısa sürede tartışmalara neden oldu. Başarılarla dolu bir kariyere sahip olan Barış Telli'nin bir futbolcu olduğu unutularak nasıl bir performans sergileyeceği gereksiz bir şekilde merak edildi ve maalesef acımasız yorumlar yapıldı.

İşte o yorumlardan bazıları

 

 

Kaynak onedio.com

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