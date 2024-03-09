Ana haberde Demet Evgar sürprizi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde ayakta alkışlanacak hareket

SHOW TV’de ekranlara gelen ‘Bahar’ dizisinin başrol oyuncusu Demet Evgar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde büyük bir sürprize imza attı.

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi İyi Niyet Elçisi seçilen Evgar, SHOW Ana Haber’in spikerliğini devraldı ve bültenin açılışını yaptı.

“Ben Kadınım ve Eşitliğe Yatırım" kampanyasını canlı yayında başlatan Evgar, ilk olarak İçinde eksik kelimelerin olduğu ve anlaşılmaz bir haber metni okudu.

İzleyicileri şaşırtan bu açılışın ardından haberin tamamını okuyan Evgar, bir önceki metindeki eksik kelimeler gibi kadının da yaşamın her alanından eksiltildiğinde, görülmediğinde ve yok sayıldığında hayatın ne kadar eksik ve anlaşılmaz olacağına vurgu yaptı.

Kampanya, sosyal medyada kısa sürede gündeme oturdu.