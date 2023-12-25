Ana kuzusu deyimi ne anlama geliyor?

Ana kuzusu deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; Henüz küçük olan kucak çocuğu anlamında kullanılır.

Genel olarak sıkıntıya, güç işlere alışkın olmayan, nazlı çocuk veya genç anlamlarında bir kişiyi tabir ederken kullanılan bir deyimdir.

Anneci olarak tanımlanan ve daha çok annesiyle daha iyi anlaşan, annesinin ilk göz ağrısı, anne emeğinin kıymetini bilen ve asker olan kişiler için kullanılır.

ANA KUZUSU DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

Ana kuzusu gençler, memleketlerinden çıkıp savaşmaya gittiler.

Ne ana kuzusu çocuk bu böyle, hiç yanından ayrılmadı.