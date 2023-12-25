Ana kuzusu deyimi ne anlama geliyor?

Kaynak: Haber Merkezi
Ana kuzusu deyimi ne anlama geliyor?
Ana kuzusu deyimi ne anlama gelir? Ana kuzusu deyimiyle ne anlatılmak istenir? İşte yanıtı...

Ana kuzusu deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; Henüz küçük olan kucak çocuğu anlamında kullanılır.

Genel olarak sıkıntıya, güç işlere alışkın olmayan, nazlı çocuk veya genç anlamlarında bir kişiyi tabir ederken kullanılan bir deyimdir.

Anneci olarak tanımlanan ve daha çok annesiyle daha iyi anlaşan, annesinin ilk göz ağrısı, anne emeğinin kıymetini bilen ve asker olan kişiler için kullanılır.

ANA KUZUSU DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

Ana kuzusu gençler, memleketlerinden çıkıp savaşmaya gittiler.

Ne ana kuzusu çocuk bu böyle, hiç yanından ayrılmadı.

Son Haberler
Tansiyon düşmanı şifa deposu bitkiler ortaya çıktı Şifalı Bitkiler
Tansiyon düşmanı şifa deposu bitkiler ortaya çıktı
Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan ile ilgili Leyla Alaton'un 9 yıl önceki paylaşımı gündemde Gündem
Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan ile ilgili Leyla Alaton'un 9 yıl önceki paylaşımı gündemde
Süper Lig'de şok ayrılık! Sözleşmesini feshetti Spor
Süper Lig'de şok ayrılık! Sözleşmesini feshetti
Kadınlardaki dudak üstü tüylerin kökü nasıl kazınır? İşte doğal çözümler… Sağlık
Kadınlardaki dudak üstü tüylerin kökü nasıl kazınır? İşte doğal çözümler…
Herkes merakla GTA 6’yı beklerken büyük sızıntı ortaya çıktı Teknoloji
Herkes merakla GTA 6’yı beklerken büyük sızıntı ortaya çıktı
Rusya'nın Herson'a saldırısında 5 sivil hayatını kaybetti Dünya
Rusya'nın Herson'a saldırısında 5 sivil hayatını kaybetti