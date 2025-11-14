EuroLeague'in 11. haftasında Anadolu Efes, Bayern Münih'i ağırladı. Antalya Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi Anadolu Efes 74-72 kazandı.

Anadolu Efes'te Isaia Cordinier 26 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.

Fenerbahçe'de ayrılık resmen açıklandı!Fenerbahçe'de ayrılık resmen açıklandı!Spor

Anadolu Efes Antalya'da Bayern Münih'i son nefeste devirdi! - Resim : 2

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'dan suç duyurusu!Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'dan suç duyurusu!Spor

SHANE LARKIN SAKATLANDI

Milli basketbolcu Shane Larkin, maçın ilk çeyreğinde sakatlandı. Larkin, karşılaşmanın 8. dakikasında kasığında yaşadığı problemin ardından maça devam edemedi.

Bu sonuçla birlikte Anadolu Efes, EuroLeague'deki 4. galibiyetini alırken Bayern Münih 6. kez mağlubiyet yaşadı.

Anadolu Efes, EuroLeague'de gelecek hafta Barcelona'yı ağırlayacak. Bayern Münih ise Baskonia deplasmanına gidecek.

Juventus'ta Kenan Yıldız krizi! Bizzat İtalyanlar duyurduJuventus'ta Kenan Yıldız krizi! Bizzat İtalyanlar duyurduSpor
Robert Lewandowski'den Fenerbahçe'ye haber var!Robert Lewandowski'den Fenerbahçe'ye haber var!Spor
George Gardi'den Mauro Icardi'nin geleceği hakkında açıklama! Galatasaray taraftarlarına müjde de verdiGeorge Gardi'den Mauro Icardi'nin geleceği hakkında açıklama! Galatasaray taraftarlarına müjde de verdiSpor