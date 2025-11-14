EuroLeague'in 11. haftasında Anadolu Efes, Bayern Münih'i ağırladı. Antalya Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi Anadolu Efes 74-72 kazandı.
Anadolu Efes'te Isaia Cordinier 26 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.
SHANE LARKIN SAKATLANDI
Milli basketbolcu Shane Larkin, maçın ilk çeyreğinde sakatlandı. Larkin, karşılaşmanın 8. dakikasında kasığında yaşadığı problemin ardından maça devam edemedi.
Bu sonuçla birlikte Anadolu Efes, EuroLeague'deki 4. galibiyetini alırken Bayern Münih 6. kez mağlubiyet yaşadı.
Anadolu Efes, EuroLeague'de gelecek hafta Barcelona'yı ağırlayacak. Bayern Münih ise Baskonia deplasmanına gidecek.