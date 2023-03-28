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Anadolu Efes evinde farklı güldü

THY Euroleague'de Anadolu Efes, evinde Armani Milan'ı konuk etti.

Haber Giriş: 28 Mart 2023 Salı - 22:45
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Anadolu Efes Milano'yu mağlup etti

Anadolu Efes evinde farklı güldü
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THY Avrupa Ligi'nin 31. haftasında Anadolu Efes, İtalya'nın EA7 Emporio Armani Milan'ı 89-69 mağlup etti. 

Maçta Shane Larkin 18 sayı 5 asist, Clyburn ise 16 sayı ve 3 ribaunt ile mücadele etti.

Lacivert beyazlılar bu sezon EuroLeague'de oynadığı 31 karşılaşmada 15 galibiyet ve 16 yenilgiyle mücadele ediyor ve play-off umudunu sürdürdü.

EA7 Emporio Armani Milan'ın ise 14 galibiyet ve 17 yenilgisi var.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Robert Lottermoser (Almanya), Mehdi Difallah (Fransa), Uros Nikolic (Sırbistan)

Anadolu Efes: Beaubois 12, Bryant 12, Clyburn 16, Pleiss 8, Micic 15, Larkin 18, Erten Gazi, M'Baye 2, Zicic 6, Egehan Arna

EA7 Emporio Armani Milan: Tonut 2, Melli 5, Napier 6, Shields 5, Voigtmann 12, Davies 9, Thomas, Cabarrot 19, Long 2, Baron 3, Ricci, Hines 6

1. Periyot: 22-16

Devre: 47-32

3. Periyot: 68-48

Beş faulle oyundan çıkan: 38.25 Shields (EA7 Emporio Armani Milan)

 

 

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