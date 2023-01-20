Efes'in nefesi yetmedi: Bayern Münih'e kaybetti

THY EuroLeague'de Anadolu Efes, sahasında Bayern Münih ile karşı karşıya geldi.
Anadolu Efes, 3. çeyrekte farkı 16 sayıya kadar çıkardığı maçtan 89-81 mağlubiyetle ayrıldı.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Damir Javor (Slovenya), Tomislav Hordov (Hırvatistan), Maxime Boubert (Fransa)
Anadolu Efes: Larkin 8, Micic 15, Bryant 13, Singleton 6, Pleiss 11, Beaubois 8, M'Baye 8, Clyburn 4, Zicic 6, Dunston 2
Bayern Münih: Babb 7, Winston 14, Bonga 4, Rubit 14, Gillespie 5, Hunter 18, Giffey 11, Wimberg, Jaramaz 10, Walden 4, Harris 2
1. Periyot: 21-24
Devre: 40-36
3. Periyot: 64-59
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