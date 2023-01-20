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Ergin Ataman'dan flaş itiraf

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, "Bizim gibi güçlü takımlar 16 sayı öndeyken maç kaybediyorsa, hata tamamen koça, yani bana aittir" dedi

Haber Giriş: 20 Ocak 2023 Cuma - 23:39
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Ergin Ataman, Bayern Münih maçından sonra konuştu

Ergin Ataman'dan flaş itiraf
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Anadolu Efes Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, THY Avrupa Ligi'nde Almanya'nın Bayern Münih ekibi karşısında ağır bir yenilgi aldıklarını söyledi.

Tecrübeli başantrenör, Sinan Erdem Spor Salonu'nda 89-81 kaybettikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Maçın büyük bölümünde üstün olduklarını belirten Ataman, "Bizim için zor bir mağlubiyet oldu. 25 dakika mükemmel oynadıktan sonra kalan bölümde durduk. Bu mağlubiyeti açıklayabilecek hiçbir bahane yok. Yorum yapmak çok zor." dedi.

Maçta üçüncü çeyreğin ortasından itibaren oyunun değiştiğini anlatan Ataman, şunları kaydetti:

"Rotasyonlara girdik fakat hücumda kaçırdığımız şutlardan sonra savunma yapmayı unuttuk. Bayern Münih de çok zor şutları başarıyla tamamladı. Panik yaptık ve kaybettik. Önemli istatistiklerden biri de rakibimizin 10 hücum ribaundu aldığı maçta bizim sadece 2 hücum ribaundu almamızdı. Neredeyse attığımız her şutu atacağımıza inandık, ribauntları zorlamadık. Bu da mental bir problemdi. Bizim gibi güçlü takımlar 16 sayı öndeyken maç kaybediyorsa, hata tamamen koça, yani bana aittir."

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