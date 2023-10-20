Anadolu Efes Valencia'yı devirerek üst üste ikinci galibiyetini aldı

EuroLeague'de temsilcimiz Anadolu Efes, sahasında Valencia'yı ağırladı. Mücadeleyi 77-73 kazanan Efes, üst üste ikinci galibiyet sevinci yaşadı.

Anadolu Efes Valencia'yı devirerek üst üste ikinci galibiyetini aldı

THY EuroLeague'nin 4. hafta maçında Anadolu Efes ile Valencia mücadele etti.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi, 77-73'lük skorla Anadolu Efes kazandı.

Anadolu Efes ilk iki maçında Barcelona ve Real Madrid'e kaybetmişti.

Üçüncü maçında ASVEL'i deviren Efes, dördüncü maçında da Valencia'yı yenmeyi başardı ve üst üste 2. galibiyetini aldı.

PERİYOT SONUÇLARI
1. ÇEYREK: Anadolu Efes 18-15 Valencia
2. ÇEYREK: Anadolu Efes 38-40 Valencia
3. ÇEYREK: Anadolu Efes 57-53 Valencia
SON ÇEYREK: Anadolu Efes 77-73 Valencia

Öne Çıkanlar
Futbolcular şimdi yandı. Bu paraları kim ödeyecek. Fatih Terim Fonu'nda savcılıktan flaş karar
Futbolcular şimdi yandı. Bu paraları kim ödeyecek. Fatih Terim Fonu'nda savcılıktan flaş karar
Google Arts and Culture Türkiye tanıtıldı. Cumhuriyetin 100.yılına özel nadide eserler yer alıyor
Google Arts and Culture Türkiye tanıtıldı. Cumhuriyetin 100.yılına özel nadide eserler yer alıyor
MasterChef All Star 124. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star ödül oyununu kim kazanacak?
MasterChef All Star 124. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star ödül oyununu kim kazanacak?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
'Büyükekşi bizim stada zor gelir' diyen kulüp başkanını açıkladı. Şerafettin Tilki bombayı patlattı
'Büyükekşi bizim stada zor gelir' diyen kulüp başkanını açıkladı. Şerafettin Tilki bombayı patlattı
Kubilay’ı şehit edenlerin torunları işbaşında!
Kubilay’ı şehit edenlerin torunları işbaşında!
Son Haberler
Belçika Adalet Bakanı, iki İsveçlinin öldüğü saldırıyla ilgili ihmali nedeniyle istifa etti Dünya
Belçika Adalet Bakanı, iki İsveçlinin öldüğü saldırıyla ilgili ihmali nedeniyle istifa etti
Bir de bu gurbetçiyi dinleyin: "Biz orada tuvalet temizleyip araba alabiliriz. Burada tuvalet temizleyen bir kilo et yiyemiyor" Gündem
Bir de bu gurbetçiyi dinleyin: "Biz orada tuvalet temizleyip araba alabiliriz. Burada tuvalet temizleyen bir kilo et yiyemiyor"
Niğde'deki kurt saldırısı kameraya böyle yansıdı Yaşam
Niğde'deki kurt saldırısı kameraya böyle yansıdı
Joe Biden ve tuhaf hareketleri... Gündem
Joe Biden ve tuhaf hareketleri...
ABD'li askeri analistten çarpıcı sözler: İsrail için asıl tehdit Türkiye Dünya
ABD'li askeri analistten çarpıcı sözler: İsrail için asıl tehdit Türkiye
Vahşeti canlı yayında itiraf etmişti. Mahkemedeki sözleri pes dedirtti Gündem
Vahşeti canlı yayında itiraf etmişti. Mahkemedeki sözleri pes dedirtti
İstanbul'da bir çarşı esnafı İsrail bayrağını yola serdi Gündem
İstanbul'da bir çarşı esnafı İsrail bayrağını yola serdi