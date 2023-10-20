Anadolu Efes Valencia'yı devirerek üst üste ikinci galibiyetini aldı

THY EuroLeague'nin 4. hafta maçında Anadolu Efes ile Valencia mücadele etti.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi, 77-73'lük skorla Anadolu Efes kazandı.
Anadolu Efes ilk iki maçında Barcelona ve Real Madrid'e kaybetmişti.
Üçüncü maçında ASVEL'i deviren Efes, dördüncü maçında da Valencia'yı yenmeyi başardı ve üst üste 2. galibiyetini aldı.
PERİYOT SONUÇLARI
1. ÇEYREK: Anadolu Efes 18-15 Valencia
2. ÇEYREK: Anadolu Efes 38-40 Valencia
3. ÇEYREK: Anadolu Efes 57-53 Valencia
SON ÇEYREK: Anadolu Efes 77-73 Valencia