THY EuroLeague'de dün oynanan mücadelede Anadolu Efes, başantrenörlüğünü Ergin Ataman'ın yaptığı Yunan ekibi Panathinaikos AKTOR'a 95-81 mağlup oldu.

Lacivert beyazlı ekipte, maçın ilk yarısında sakatlanan Ercan Osmani ve Georgios Papagiannis sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

Oyuncuların sağlık durumuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ercan Osmani 3 hafta forma giyemeyecek.

Açıklamada, "Panathinaikos AKTOR'u ağırladığımız karşılaşmada sol omzunda zedelenme meydana gelen Ercan Osmani’nin tedavisine başlanırken, oyuncumuzun yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalması beklenmekte" denildi.

Sol dizinden sakatlanan Yunan pivot Georgios Papagiannis'in ise ameliyat edileceği aktarıldı.

Açıklamada, "Kısa süre içerisinde sol dizindeki ön çapraz bağ yaralanması için ameliyatı gerçekleştirilecek olan Georgios Papagiannis ise yaklaşık 8 ay sahalardan uzak kalacak. Her iki oyuncumuza da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verildi.