Anadolu İstanbul'da hakkıyla tanıtılıyor mu? - Salih Sağıroğlu

Yaklaşık son 10 yıldan bu yana Anadolu illerinin İstanbul'daki tanıtım günleri etkinliklerinde gözle görülür bir artış var. Daha önce de bu tanıtım günleri yapılıyordu şüphesiz ama katılan il sayıları şimdiki kadar fazla değildi ve her yıl düzenli bir katılım da söz konusu olmuyordu. Düzenli katılım olmayınca bu etkinlikler geleneksel hale gelmiyordu ancak son yıllarda bu durum olumlu yönde değişti.

Artık pek çok şehrimiz İstanbul'daki tanıtım günlerine her yıl düzenli iştirak ederek gelenekselleşmenin yolunu açtı. Bu sevindirici bir gelişme ama bu organizasyonlarda yine pek çok eksikliklerin olması Anadolu'nun İstanbul'daki tanıtım etkinliklerinde arzulanan hedeften uzak kalmasına yol açıyor.

Önce ifade etmeliyim ki bu yazıyı okurken yıpratıcı, yıkıcı eleştiri olarak değil de, teşvik edici, daha iyi nasıl yol alınır, eksikler nasıl tamamlanır yapıcı eleştiri gözüyle bakılmasını isterim. Son olarak İstanbul'da 5 gün süren Balıkesir tanıtım günlerinin ardından Balıkesir özelinde bu sorunları masaya yatırmak isterim. Çünkü başında 'Balıkesir' olan her şey benim için büyük önem arz eder.

Kurucu Başkanı olduğum İstanbul Balıkesirliler Derneğinin önerisi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir valiliği organizasyonu, 20 ilçe belediyesi, esnaf odaları, dernekler, federasyonlar, ticarethanelerin katılımı ile düzenlendi.

Hazırlık aşamasından itibaren takip ediyorum adım adım.

Perşembenin gelişi çarşambadan belli olur gibiydi.

Öyle de olmuş..

Bakmayın siz ısmarlama haberlere, sosyal medya hesaplarından boy boy fotoğraflar paylaşıldığına.

Çok az zaman kala yeterli hazırlık yapılamadığı fark edilince ertelenmesi bile gündeme gelmiş. Fakat Vali bey 'yapılsın' deyince ertelenememiş.

açılışında 30 kişi protokol, 100 ü bulmayan izleyici bunun en bariz delili.. Bunun da yarısını organizasyondaki görevliler oluşturuyor. Balıkesir milletvekillerinin yarısı yoktu, CHP İl Başkanı hariç il başkanlarının hiçbiri yoktu. Daha önemli işleri vardı herhalde. Ya da davet edilmediler benim gibi.

TRT sanatçıları Ali Çakar ve İsmail Özkan haklı olarak serzenişte bulundu yakın çevresine. 104 bin, Balıkesir'de ikinci evi olanları da katarsak dolaylı yönden 250 bin Balıkesirlinin yaşadığı Metropolde 150 kişiye türkü söylemek kimi olsa üzer.

Her İl'in tanıtımlarına abone olmuş yiyecek tatmak, hediyelerden nasiplenmek için gelenleri çıkarırsanız fuaye alanları boş denecek durumda organizasyonda. Statdların önleri genelde boş olması gözlerden kaçmadı. Ticari alanda kurulmuş stantlarda Balıkesirli olmayan esnafların varlığı amiyane sırıtıyor. Cevizli sucuk Balıkesir ürünümü mesela? Gönen ürünlerini tanıtan stantta Malatyalıların ne işi vardı? Peynirci Önder Balıkesirli bir firma mı?

Kuruyemiş standı açan esnaf nereli örneğin? Balıkesir'in en meşhur ürünleri arasında yer alan kolonyayı tanıtacak stant neden yoktu?

Susurluk tostu, Ayvalık tostu meşhur değil mi? Turizm tanıtımı olarak Avşa adası, Cunda adası, Sarımsaklı plajları, Kozak yaylası, kaz dağları, Dursunbey dağları, Ulus dağları, kamp alanları ne derece tanıtıldı mesela? Bigadiç helvasını kaç kişi öğrendi tanıtım günlerinde? Çerkez dernekleri, Kafkas dernekleri, Yörük dernekleri neden kültürlerini yansıtamadı diye düşünmeden edemiyor insan.

Aksaklık ve eksiklere müdahale edecek bir kişi ya da komisyon eksikliği çok hissedildi. Balıkesir yerel basınından birkaç kişi haricinde kimse yoktu. Yerel ve ulusal basında genelde kurumların hazırlayıp mail attığı haberler yer aldı.

İstanbul'da 10'a yakın Balıkesir'i temsil eden irili ufaklı dernek var. İstanbul dışından bir o kadar dernek ve bir federasyon katılım sağlamış. Bunların hiç mi üyeleri yok? İstanbul'da yaşayan on binlerce hem şehrine ulaşamıyor mu bunlar? Balıkesirlilerin yarısı katılım sağlasa iğne atsanız yere düşmez o alanda. Balıkesirli sanatçılara, oyunculara, bürokratlara davetiye götürmek zor olmasa gerek! .

Sivaslılar, Erzurumlular, Trabzonlular ve diğer illerin dernekleri, federasyonları, konfederasyonlarının katılımını sağlamak için birer davetiye götürüp misafir etmek yeterdi. Bu tür organizasyonlar nasıl oluyor bir önceki ilin günlerine katılıp takip etmek hiç mi akla gelmez? Balıkesir'i sadece Balıkesirlilere değil diğer illere tanıtmak olmalı değil mi asıl amaç? Organizasyon başlamadan önce İstanbul caddelerini afişlerle donatmak, Taksim, Kadıköy, Eminönü gibi yerlerde

Balıkesir efelerine zeybek oynatıp duyuru-tanıtım yapmak, tülütabakları meydanlara salmak, istiklal caddesinde höşmerim dağıtmak, gelen geçene zambak kolonyası dökmek düşünülebilirdi mesela.

Allah'tan Bengü konseri biraz toparlamış işi. Ama oda Kübra Bağlan'ı istememiş altında!

Belediyelerin hepsi iyi hazırlanmış. Bedava yiyecek içecek dağıtanların önünde zaman zaman yığılmalar oldu. İlçe belediyeleri tanıtımlarının hakkını vermeye çalışmışlar.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden henüz istatistikleri alamadım ama izlenim ve değerlendirmelere göre ziyaretçi sayısı en az olan tanıtım günleri organizasyonu denilebilir.

Yerleri ve tabelası olmayan kağıt üstünde derneklerle bu kadar olur...

İlçe ve köylerini temsil eden dernekleri imtina ederim.

Onlar işin hakkını fazlasıyla veriyor…

Organizasyonu hangi firma ya da kim yaptı bilmiyorum ama planlarken Balıkesir'i tanıtmaktan önce 'duygusal' tarafını düşünmüş sanki!

Yapmış olmak için yapıldı bitti..

Organizasyonu sanatçılar, ziyaretçiler, stant kuranların değerlendirmelerini baz alarak bütünüyle değerlendirecek olursak maalesef sınıfı geçemedik