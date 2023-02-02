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Anadolu Otoyolu'nda sis engeli! Mesafe 30 metreye düştü

Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye düştü.

Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe - 11:02
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Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde yoğun sis engeli. Görüş mesafesi 30 metreye düştü

Anadolu Otoyolu'nda sis engeli! Mesafe 30 metreye düştü
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Otoyolun Büyük ve Küçük Melen, Bataklı Çiftlik, Turaplar, Otluoğlu, Hacıahmetler, Hatıplar, Beyköy ve Kaynaşlı gişeleri mevkilerinde sis etkisini gösteriyor.

Görüş mesafesinin yer yer 30 metreye düştüğü otoyolda polis, karayolları ve jandarma ekipleri, sürücüleri aşırı hız ile yakın takip yapmama ve buzlanmaya karşı uyarıyor.

Sis, kent merkezinde de etkili oluyor.

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