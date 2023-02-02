﻿Anadolu Otoyolu'nda sis engeli! Mesafe 30 metreye düştü

Otoyolun Büyük ve Küçük Melen, Bataklı Çiftlik, Turaplar, Otluoğlu, Hacıahmetler, Hatıplar, Beyköy ve Kaynaşlı gişeleri mevkilerinde sis etkisini gösteriyor.

Görüş mesafesinin yer yer 30 metreye düştüğü otoyolda polis, karayolları ve jandarma ekipleri, sürücüleri aşırı hız ile yakın takip yapmama ve buzlanmaya karşı uyarıyor.

Sis, kent merkezinde de etkili oluyor.