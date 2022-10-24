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Anadolu Otoyolu'nda 6 araçlık zincirleme kaza

Kocaeli'de Anadolu Otoyolu'nun Çayırova kesiminde 6 aracın karıştığı zincirleme kaza ulaşımda aksamaya neden oldu.

Haber Giriş: 24 Ekim 2022 Pazartesi - 02:44
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Anadolu Otoyolu'nda 6 araçlık zincirleme kaza
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Şekerpınar Mahallesi Anadolu Otoyolu İstanbul istikametinde 5 otomobil ve hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

4 KİŞİ HAFİF ŞEKİLDE YARALANDI

Kazada hafif yaralanan 4 kişi olay yerinde ayakta tedavi edilirken, araçlar hasar gördü. Kaza nedeniyle İstanbul istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu. Yolda bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü. (AA)

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