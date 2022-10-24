﻿Anadolu Otoyolu'nda 6 araçlık zincirleme kaza

Şekerpınar Mahallesi Anadolu Otoyolu İstanbul istikametinde 5 otomobil ve hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
4 KİŞİ HAFİF ŞEKİLDE YARALANDI
Kazada hafif yaralanan 4 kişi olay yerinde ayakta tedavi edilirken, araçlar hasar gördü. Kaza nedeniyle İstanbul istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu. Yolda bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü. (AA)
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