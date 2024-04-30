Özgür Demirtaş: Tarihin en büyük ekonomik krizine hazır olun

Kaynak: Haber Merkezi
Özgür Demirtaş: Tarihin en büyük ekonomik krizine hazır olun
Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı ünlü ekonomist Özgür Demirtaş, X hesabından ‘Hükümete açık not’ başlıklı bir metin paylaşıp, uyarılarını sıraladı.

Ekonomi Profeösrü Özgür Demirtaş, ekonomik ve sosyal zorlukların hükümet politikalarının bir sonucu olduğunu belirterek, tasarruf önlemlerinin saray ekonomisi, milletvekili hakları ve bürokratik masraflardan başlaması gerektiğini savundu.

‘Hükümete açık not’ ifadesiyle, bu alanlarda tasarruf yapılmasının önemini vurguladı.

Demirtaş, ekonomik ve sosyal kriz bağlamında tasarruf önlemlerinin emekliler, çiftçiler ve sabit gelirli vatandaşlar üzerinden başlatılmasının yanlış olacağını söyledi.

Ünlü ekonomist, tasarruf yapılacak asıl yerlerin ‘İtibardan tasarruf olmaz’ sözünü kullanarak yapılan saray giderleri, milletvekili hakları, bürokrat harcamaları ve gizli ödenekler olduğunu belirtti.

Demirtaş bu tür harcamaların gözden geçirilmesi gerektiğini yazdı.

İşte Özgür Demiraş’ın ‘Hükümete açık not’ başlıklı paylaşımı:
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