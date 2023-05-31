Anadolu Otoyolu’nda feci kaza: Arıza şeridindeki araca çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

Düzce’de Anadolu Otoyolu'nda arıza şeridinde duran hafif ticari araca, minibüs çarptı. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü Muhammet Atalay ile yanında bulunan Ahmet Özdemir hayatını kaybetti, minibüsteki Suudi Arabistan uyruklu 2 kişi de yaralandı.

Anadolu Otoyolu’nda feci kaza: Arıza şeridindeki araca çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

Kaza, saat 13.50 sıralarında Anadolu Otoyolunun Gümüşova rampaları mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönünden Ankara istikametine giden Suudi Arabistan uyruklu Ahmet Omar idaresindeki 34 BJN 562 plakalı minibüs, emniyet şeridinde duran Muhammet Atalay yönetimindeki 34 ZL 3136 plakalı hafif ticari araca hızla çarptı. Kazada ticari araç hurdaya dönerken olay yerine 112 Acil, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ticari aracın içerisinde sıkışan sürücü Muhammet Atalay ile yanında bulunan Ahmet Özdemir yaşamını yitirirken minibüste bulunan sürücü Ahmet Omar ile Varhad Muhammet yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındılar. Kazada yaşamını yitiren Atalay ile Özdemir'in cansız bedenleri araçtan çıkarılarak hastanenin morguna gönderildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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(Kaynak: DHA)

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