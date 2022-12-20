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Anadolu Otoyolu'nda kurallara uymayan sürücüler polisten kaçamadı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde sol şerit ihlali yaptığı belirlenen 65 kamyon ve tır sürücüsüne 36 bin 131 lira cezai işlem uygulandı.

Haber Giriş: 20 Aralık 2022 Salı - 11:04
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Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde dronlu denetim. Sol şerit ihlali yaptığı belirlenen 65 kamyon ve tır sürücüsüne 36 bin 131 lira cezai işlem uygulandı

Anadolu Otoyolu'nda kurallara uymayan sürücüler polisten kaçamadı
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İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, otoyolun Bolu Dağı Tüneli kesiminde sol şeridi kullanarak kural ihlali yapan tır ve kamyon sürücülerine yönelik dron destekli denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde, 65 ağır tonajlı araç sürücüsüne toplam 36 bin 131 lira idari para cezası kesildi.

Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolundaki denetimlerin aralıksız süreceği belirtildi.

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