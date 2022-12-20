Anadolu Otoyolu'nda kurallara uymayan sürücüler polisten kaçamadı

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, otoyolun Bolu Dağı Tüneli kesiminde sol şeridi kullanarak kural ihlali yapan tır ve kamyon sürücülerine yönelik dron destekli denetim gerçekleştirildi.
Denetimlerde, 65 ağır tonajlı araç sürücüsüne toplam 36 bin 131 lira idari para cezası kesildi.
Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolundaki denetimlerin aralıksız süreceği belirtildi.
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