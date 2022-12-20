Anadolu Otoyolu'nda kurallara uymayan sürücüler polisten kaçamadı

Haber Giriş: 20 Aralık 2022 Salı - 11:04 Takip Et

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde dronlu denetim. Sol şerit ihlali yaptığı belirlenen 65 kamyon ve tır sürücüsüne 36 bin 131 lira cezai işlem uygulandı