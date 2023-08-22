Anadolujet uçak biletlerine indirim yaptı

AnadoluJet sonbahar ve kış kampanyası gerçekleştirdi. Şirket tüm yurt içi uçuşlarda yüzde 30 indirim yapma kararı aldı.

Anadolujet uçak biletlerine indirim yaptı

AnadoluJet ucuz Bilet politikası kapsamında yeni kampanyasını duyurdu. Sonbahar-kış dönemini içeren Kampanya kapsamında tüm yurt içi uçuşlar yüzde 30 indirimli gerçekleştirilecek.

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Biletleme tarihleri 22-23 Ağustos 2023 olurken seyahat tarihleri ise 1 Ekim - 24 Aralık 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Kampanyadan yararlanmak için anadolujet.com veya mobil uygulamadan uçuş planlandıktan sonra ödeme sırasında "Promosyon kodu" alanına AJET30 yazılması yeterli olacak.

Biletler 10-20 Kasım 2023 tarihleri arasında indirimli satılmayacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne olan uçuşları kapsamayacak. Kampanya dahilinde 3 milyon koltuk satılacak.

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