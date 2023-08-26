Uçakta ayakta yolcu. Valizini aldı çıkış kapısı önünde bekledi

Editör: Ayşe Memiş

Pegasus’a ait İstanbul- Antalya seferini yapan bir uçakta ilginç bir olay yaşandı. Ünlü turizm gazetecisi Özkan Altıntaş olayı sosyal medya hesabından paylaştı.

Altıntaş, uçak inişteyken bir yolcunun valizi ile ayağa kalktığını ve çıkış kapısı önünde beklediğini söyledi. Hosteslerin bile bu duruma şaşırdığını belirten Altıntaş, “UÇAKTA AYAKTA YOLCU VAR.

Pegasus İstanbul Antalya uçağında ayakta yolcu. Hostes anons ediyor dinleyen yok. Uçağı Taşıtlarla minibüsü zannedenler ayakta” dedi.

Altıntaş’ın paylaşımı şu şekilde:

UCAKTA AYAKTA YOLCU VAR

Pegasus İstanbul Antalya uçağında ayakta yolcu. Hostes anons ediyor dinleyen yok. Uçağı Taşıtlarla minibüsü zannedenler ayakta.

Valizi ile kapının önüne gitti. Uçak piste tekerlek koyduğunda otobüslerin durağa yaklaşınca kapısını açmasını bekler gibi arkalardaki yerinden kalktı. Tekerlekli valizi ile iniş kapısı önüne gitti. Herkes şaşırdı. Hostesler ses çıkarmadı. Böylesini ilk kez gördü.

Olay sosyal medyada gündem oldu. Pegasus ise konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.