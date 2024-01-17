Analiz raporu açıklandı: Hem kalifiye hem vasıfsız işçi sıkıntısı büyüyerek devam edecek

Kaynak: Haber Merkezi
Analiz raporu açıklandı: Hem kalifiye hem vasıfsız işçi sıkıntısı büyüyerek devam edecek
Türkiye Müteahhitler Birliği’nin (TMB) 2023 yılının son çeyrek dönemine ilişkin İnşaat Sektörü Analizi Raporu’nda, sektörde orta kademe eleman bulmakta zorluk yaşandığı ve ücretlerin aylık 150 bin lira seviyelerine çıktığı belirtildi.

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB), Ocak 2024 tarihli İnşaat Sektörü Analizi Raporu'nu paylaştı. Raporda, "Yeni Yüzyılda Eski Sorunlar, Zorluklara Rağmen Gelen Başarılar" başlığı altında, inşaat sektörünün küresel ve yerel ekonomik koşullarla nasıl başa çıktığı incelendi. Rapora göre, inşaat sektörü 2023 yılında girdi maliyetlerinin yükselmesinden olumsuz etkilendi ve nitelikli iş gücü bulmakta zorlandı. İşçi ücretleri de yıl sonuna doğru aylık 150 bin TL'ye kadar ulaştı.

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Fenercioğlu Yönetim Kurulu Başkanı Aycan Fenercioğlu, raporu yorumlarken, inşaat sektörünün pandemi sürecinde ivme kazandığını söyledi. "Ülkemizde 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş depreminin ardından, depremzedelerin yeni evlerine kavuşması için bölgede hızlı bir inşaat faaliyeti başlatıldı. Bu durum, ülke genelinde hem kalifiye hem de vasıfsız işçi ihtiyacını artırdı. Bu da doğal olarak maaşlarda ciddi bir yükselişe neden oldu.''

Bunun yanında, Türk müteahhitlerin yurtdışında da birçok projede yer aldığını ve dünyada etkin bir rol oynadığını belirtti. Bu sebeple, insan kaynakları konusunda sorunlar yaşadıklarını ve çalışanları yeterli bütçelerle bile tutamadıklarını ifade etti. Bu sorunun uzun vadede daha da büyüyeceğini düşünüyorum.'' dedi.

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