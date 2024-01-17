Özgür Demirtaş'tan Hülya Avşar'a ters köşe yapan öneri. Hülya Avşar zenginlikten dert yanmıştı

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Büşra Kapan
Özgür Demirtaş'tan Hülya Avşar'a ters köşe yapan öneri. Hülya Avşar zenginlikten dert yanmıştı
Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, şarkıcı Hülya Avşar'ın "Çok fazla zenginliğin insana zarar verdiğini düşünüyorum. Yaşayabildiğin kadar paran olması yeterli" sözlerine tepki gösterdi. Demirtaş, Avşar’a” Simit ye” diyerek karşılık verdi.

Hülya Avşar geçen gün Sarıyer'deki bir balık restoranından kızı Zehra Çilingiroğlu'yla birlikte çıkarken görüntülendi.

Şarkıcı Hülya Avşar geçtiğimiz günlerde Sarıyer’deki bir balık restoranında kızı Zehra Çilingiroğlu'yla birlikte görüntülendi.

Restaurant çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Avşar, "Çok fazla zenginliğin insana zarar verdiğini düşünüyorum. Ailen ve yaşayabildiğin kadar paran olması yeterli, mutluluk budur" ifadelerini kullandı.

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Avşar'ın bu açıklaması sosyal medyayı ikiye böldü. Avşar’ın söylediklerine binlerce yorum yapıldı.

Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Avşar’ın sözlerine sosyal medya hesabı X’den yanıt verdi. Demirtaş, Hülya Avşar'ı geçmişte söylediği "Gerekirse simit yeriz" çıkışıyla vurdu.

Demirtaş, Hülya Avşar'ın "Çok fazla zenginliğin insana zarar verdiğini düşünüyorum. Yaşayabildiğin kadar paran olması yeterli" sözlerine “Simit ye” diyerek yanıt verdi.

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2021 YILINDA "GEREKİRSE SİMİT YENECEK" DEMİŞTİ

Şarkıcı Hülya Avşar, 2021 yılında muhabirlerin "Ekonominin sanatçılara nasıl yansıması oluyor?" sorduğu soruya verdiği yanıt uzun süre sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

Ekonomik krizin herkese ve her kesime mutlaka yansıması olduğunu söyleyen Avşar, “Benim bildiğim bir tek şey var. Türkiye'de hatta şimdiki duruma göre dünyada eğer hayattaysan, mutlaka bu tür günleri, bu zamanları öngörüp biraz daha farklı yaşam çizmek lazım. Ayağımızı yorganımıza göre uzatmalıyız. Bu saatten sonra simit mi yiyeceğiz falan diyorlar. Gerekirse yenecek ama bugünler de biraz kolay atlatılacak. Biraz bizim bu işi, insanlar olarak bireysel halletmemiz gerekir diye düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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