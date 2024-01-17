Ali Babacan Altılı Masa'yı hedef aldı: Aynı masada oturduk, içlerini anladık

Kaynak: AA
Ali Babacan Altılı Masa'yı hedef aldı: Aynı masada oturduk, içlerini anladık
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, genel seçim öncesinde işbirliği yaptığı Altılı Masa’yı hedef alarak, "Seçime kadar muhalefetle de aynı masaya oturduk kalktık ya. Pek çok partinin de içini biraz anladık ya" dedi.

Karabağlar’da kurulan Seçim Koordinasyon Merkezi’nde (SKM) partililerle buluşan Babacan, konuşmasında geçen hafta Pençe-Kilit Harekatı’nda şehit düşen askerlere Allah’tan rahmet istedi.

ali-babacan-altili-masayi-hedef-aldi-ayni-masada-oturduk-iclerini-anladik-yenicag-2.jpg

“ÖRGÜTÜN İZOLE EDİLMESİ LAZIM”

Terör olaylarının herkesi kahrettiğini ama bu haberlere kanmayacaklarını, sorunun kaynağına inip çözüm sunduklarını belirten Babacan, “Elbette silahlı bir örgütle karşıysanız silahlı güce ihtiyacınız var. Ama çözüm için çok daha kapsamlı bir şekilde çalışmamız gerektiğini de unutmamalıyız. Ülkeler arası siyasi ilişkilerin iyi olması lazım. Diplomasinin iyi olması lazım. Örgütün izole edilmesi lazım. Daha da önemlisi bunun için işin aslına inmemiz lazım.” şeklinde konuştu.

ali-babacan-altili-masayi-hedef-aldi-ayni-masada-oturduk-iclerini-anladik-yenicag-1.jpg

“EYLEM PLANIMIZI 2 YIL ÖNCE YAYIMLADIK”

Türkiye’nin her alandaki problemlerine çözüm tekliflerini ansiklopedi gibi sunduklarını, bunu yapan başka bir partinin bulunmadığını ifade eden Babacan, “Yerel seçimler yaklaşıyor değil mi? Yerel seçimlerle ilgili, belediyecilik, yerel yönetimler ve şehircilikle ilgili eylem planımızı 2 yıl önce yayımladık.” diye ekledi.

ali-babacan-altili-masayi-hedef-aldi-ayni-masada-oturduk-iclerini-anladik-yenicag-3.jpg

ALTILI MASAYI HEDEF ALDI

Konuşmasında muhalefet partilerine de sataşan Ali Babacan, şöyle devam etti: “Seçime kadar muhalefetle de aynı masada oturup kalktık ya. Birçok partinin de ne yaptığını biraz anladık ya. Seçimden sonra muhalefet partilerinin çoğunda olan biteni de gördük ya; ‘Ne iyi etmişiz de DEVA’yı kurmuşuz’ diyoruz. Ve eğer bugün Türkiye’de DEVA Partisi kurulmasaydı, hemen kollarımızı sıvar hep birlikte sıfırdan kurar ve yola devam ederdik. Çünkü ülkemizin büyük gereksinimi var.”

ali-babacan-altili-masayi-hedef-aldi-ayni-masada-oturduk-iclerini-anladik-yenicag-4-001.jpg

Partililerden yerel seçimlerde daha fazla gayret göstermelerini talep eden Babacan, açılışı gerçekleştirilen Karabağlar Seçim Koordinasyon Merkezi’nin hayırlı olmasını diledi.

Babacan’a DEVA Partisi İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen, İl Başkanı Serap Karaosmanoğlu, partinin Karabağlar Belediye Başkan Adayı Abdullah Kaya ve diğer partililer katıldı.

İlgili Haberler
Analiz raporu açıklandı: Hem kalifiye hem vasıfsız işçi sıkıntısı büyüyerek devam edecek
Analiz raporu açıklandı: Hem kalifiye hem vasıfsız işçi sıkıntısı büyüyerek devam edecek
Ali Babacan'dan Akşener'e 'korkak' tepkisi
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın acı günü
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın acı günü
DEVA Partisi lideri Ali Babacan 2028 seçimini işaret etti
Ali Babacan yerel seçim için belediye başkan adaylarını açıkladı
Ali Babacan yerel seçim için belediye başkan adaylarını açıkladı
Ali Babacan'ın babası Hilmi Babacan hayatını kaybetti
Ali Babacan'ın babası Hilmi Babacan hayatını kaybetti
Ali Babacan'a büyük şok! 20000 kişi istifa edip hangi partiye geçecek
Son Haberler
Leonardo Di Caprio Türkiye'deki detayı paylaştı. Gözünden kaçmadı Magazin
Leonardo Di Caprio Türkiye'deki detayı paylaştı. Gözünden kaçmadı
Son dakika... Türkiye'nin ilk uzay astronotunun uzay yolculuğu ertelendi Dünya
Son dakika... Türkiye'nin ilk uzay astronotunun uzay yolculuğu ertelendi
Emeklilere müjdeyi veren karikatür. Emre Ulaş daha ne yapsın? Bu karikatürü çizdi Karikatür
Emeklilere müjdeyi veren karikatür. Emre Ulaş daha ne yapsın? Bu karikatürü çizdi
Analiz raporu açıklandı: Hem kalifiye hem vasıfsız işçi sıkıntısı büyüyerek devam edecek Gündem
Analiz raporu açıklandı: Hem kalifiye hem vasıfsız işçi sıkıntısı büyüyerek devam edecek
Borsa İstanbul günü düşüşle kapattı Ekonomi
Borsa İstanbul günü düşüşle kapattı
2004'te uzaya çıkan ilk Türk olan Kazak Türk'ünün sözleri gündem oldu Dünya
2004'te uzaya çıkan ilk Türk olan Kazak Türk'ünün sözleri gündem oldu
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Süper Kupa'nın oynanmasını istediği yeri açıkladı. Murat Kurum 'çok güzel' dedi destek verdi Spor
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Süper Kupa'nın oynanmasını istediği yeri açıkladı. Murat Kurum 'çok güzel' dedi destek verdi