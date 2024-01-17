Ali Babacan Altılı Masa'yı hedef aldı: Aynı masada oturduk, içlerini anladık

Karabağlar’da kurulan Seçim Koordinasyon Merkezi’nde (SKM) partililerle buluşan Babacan, konuşmasında geçen hafta Pençe-Kilit Harekatı’nda şehit düşen askerlere Allah’tan rahmet istedi.

“ÖRGÜTÜN İZOLE EDİLMESİ LAZIM”

Terör olaylarının herkesi kahrettiğini ama bu haberlere kanmayacaklarını, sorunun kaynağına inip çözüm sunduklarını belirten Babacan, “Elbette silahlı bir örgütle karşıysanız silahlı güce ihtiyacınız var. Ama çözüm için çok daha kapsamlı bir şekilde çalışmamız gerektiğini de unutmamalıyız. Ülkeler arası siyasi ilişkilerin iyi olması lazım. Diplomasinin iyi olması lazım. Örgütün izole edilmesi lazım. Daha da önemlisi bunun için işin aslına inmemiz lazım.” şeklinde konuştu.

“EYLEM PLANIMIZI 2 YIL ÖNCE YAYIMLADIK”

Türkiye’nin her alandaki problemlerine çözüm tekliflerini ansiklopedi gibi sunduklarını, bunu yapan başka bir partinin bulunmadığını ifade eden Babacan, “Yerel seçimler yaklaşıyor değil mi? Yerel seçimlerle ilgili, belediyecilik, yerel yönetimler ve şehircilikle ilgili eylem planımızı 2 yıl önce yayımladık.” diye ekledi.

ALTILI MASAYI HEDEF ALDI

Konuşmasında muhalefet partilerine de sataşan Ali Babacan, şöyle devam etti: “Seçime kadar muhalefetle de aynı masada oturup kalktık ya. Birçok partinin de ne yaptığını biraz anladık ya. Seçimden sonra muhalefet partilerinin çoğunda olan biteni de gördük ya; ‘Ne iyi etmişiz de DEVA’yı kurmuşuz’ diyoruz. Ve eğer bugün Türkiye’de DEVA Partisi kurulmasaydı, hemen kollarımızı sıvar hep birlikte sıfırdan kurar ve yola devam ederdik. Çünkü ülkemizin büyük gereksinimi var.”

Partililerden yerel seçimlerde daha fazla gayret göstermelerini talep eden Babacan, açılışı gerçekleştirilen Karabağlar Seçim Koordinasyon Merkezi’nin hayırlı olmasını diledi.

Babacan’a DEVA Partisi İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen, İl Başkanı Serap Karaosmanoğlu, partinin Karabağlar Belediye Başkan Adayı Abdullah Kaya ve diğer partililer katıldı.