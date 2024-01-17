Sinan Ateş'in eşinden adalet çağrısı. 'Serbestçe dolaşan şüphelilerin yüzüne adaletin tokadı ne zaman inecek?'

30 Aralık 2022 tarihinde Ankara’da uğradığı silahlı suikast sonucu hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş, sosyal medya hesabı X’den açıklamalarda bulundu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça'nın Yargıtay üyeliğine atanmasına tepki gösteren Ateş, Sinan Ateş suikastına ilişkin soruşturmanın akıbetini sorarak bir kez daha adalet çağrısı yaptı.

Ayşe Ateş sosyal medya hesabından şunları söyledi,

“Henüz iddianamenin ortada olmadığı; adice, planlı, alçakça işlenmiş ve her yönüyle aydınlık olmasına rağmen büyük bir kısmı karanlıkta bırakılmış bu suikastın bütün faillerinin tutuklanmadığı bir ortamda dosyaya bakan Sayın Savcı Ayhan Ay'ın iki ay izne çıkması, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Ahmet Akça'nın görev yerinin değiştirilerek Yargıtay üyeliğine getirilmesi akıl ve mantık dışı olmakla birlikte, adalete olan inancımızın daha da derinden sarsılmasına yol açmıştır” ifadelerini kullandı.

“TUTUKLANAN SANIKLARI TAHLİYE TALEBİ HAZIRLIĞINDA OLDUĞUNUZU BİLİYORUZ”

Ateş, tutuklanan bazı sanıklar için tahliye hazırlığı yapıldığına dikkat çeken Ateş, “Bununla birlikte, maddi deliller doğrultusunda tutuklanıp demir parmaklıklar ardına konulan bazı sanıkların mevcut durumu hukuki boşluk olarak değerlendirme gafletine düşerek tahliye talebine hazırlandığını da biliyoruz. Bütün bu yaşanan gelişmeler doğrultusunda, adaleti sağlamakla mükellef kişi ve kurumlar tarafından cevaplanmayı bekleyen soru sayısı da her geçen gün artmaktadır. Aşağıda yazılı bulunan ve cevapsız bırakılan her soru ise dosya üzerinde daha yoğun bir şüphe oluşmasına yol açmaktadır” ifadelerini kullandı.

“DELİLLERİN KARARTILMASINA GÖZ MÜ YUMULACAK?”

“Dosyada adı geçen ve serbestçe dolaşan şüphelilerin yüzüne adaletin tokadı ne zaman inecek?” diye soran Ayşe Ateş, dosyada adı geçenlere henüz bir iddianame hazırlanmadığına dikkat çekip delillerin karartıldığını söyledi.

“SİNAN ATEŞ ALÇAKÇA VE CANİCE İŞLENMİŞ BİR SUİKASTIN VATANSEVER KURBANIDIR”

Ateş,“Herkes tarafından bilinmelidir ki Şehit eşim Sinan Ateş; siyasi bir koz yahut seçim yatırımı değil, alçakça ve canice işlenmiş bir suikastın vatansever kurbanıdır. Şehit bir akademisyen, zalimce katledilmiş bir vatan evladıdır. Bu yalnızca bizim gözümüzde değil, kamuoyu vicdanında da böyle yer etmiştir. Tarihe de böyle not düşülmüştür” ifadelerini kullandı.