Baklan Uraloğlu yeni YHT’nin bitiş tarihini açıkladı

Kaynak: DHA
Baklan Uraloğlu yeni YHT’nin bitiş tarihini açıkladı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı- Kapıkule hızlı tren projesi kapsamındaki Çerkezköy- Kapıkule hattının ne zaman tamamlanacağını açıkladı.

Halkalı-Kapıkule hızlı tren projesinin Çerkezköy-Kapıkule arasındaki 153 kilometrelik kesiminde incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Türkiye'de yapımı devam eden en önemli demir yolu projelerinden birisi olan Halkalı- Kapıkule hızlı tren hattı projesinde yapılan çalışmalarda gelinen son noktayı açıkladı.

Uraloğlu, Projenin İlk etabı olan Çerkezköy- Kapıkule arasındaki 153 kilometrelik kesimi 2025 yılı sonuna kadar bitirmeyi planladıklarını belirtirken, “2028 yılında faaliyete geçirmiş olacağız" dedi.

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"PROJENİN TAMAMI 2028'DE FAALİYETE GEÇECEK"

Halkalı- Kapıkule hattının 153 kilometrelik Kapıkule- Çerkezköy, 67 kilometrelik Çerkezköy- Ispartakule ve 9 kilometrelik Ispartakule- Halkalı arası olmak üzere 3 fazdan oluştuğunu belirten Ulaştırma Bakanı, projenin 2028 yılına kadar tamamlamayı amaçladıklarını açıkladı.

Projenin ilk etabı olan Çerkezköy- Kapıkule arasındaki 153 kilometrelik kesimi 2025 yılı sonuna kadar bitirmeyi planladıklarını belirten Uraloğlu, projenin diğer fazları olan; Ispartakule- Çerkezköy arasındaki 67 kilometrelik kesim ve Halkalı- Ispartakule arasındaki 9 kilometrelik kesimi de 2025 yılına kadar tamamlamayı hedeflediklerini açıkladı.

Uraloğlu, projenin tamamını 2028 yılında faaliyete geçireceklerinin vurguladı.

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'HALKALI- KAPIKULE ARASI 1 SAAT 30 DAKİKAYA DÜŞECEK'

Uraloğlu, Halkalı- Kapıkule projesinin tamamlanmasıyla beraber, Halkalı- Kapıkule arası yolcu seyahat süresinin 4 saatten 1 saat 30 dakikaya; yük taşıma süresinin ise 6 saat 30 dakikadan 2 saat 30 dakikaya kadar düşeceğini ve mevcut hat kapasitesinin ise 4 kat artacağını açıkladı.

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