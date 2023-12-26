Anan yahşi baban yahşi deyimi ne anlama geliyor?

Anan yahşi baban yahşi deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; Bir işin her türlü görülmesi için işi yapacak kişinin pohpohlanması anlamında kullanılan bir deyimdir.

Bir kişinin bir işi yapmaya ikna edilmesi için gereğinden fazla övülmesi ve dolaylı yoldan yapılacak işin halledilmesi anlamını karşılar.

O işin halledilmesi ya da görülmesi için seçilen her yol mübahtır anlayışıyla hareket edilir.

ANAN YAHŞİ BABAN YAHŞİ DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

Ne demek bu işi yapamıyorum ya? Sıcak görmüyorsun soğuk görmüyorsun. Bir ofisin içinde anan yahşi baban yahşi, sen de itiraz ediyorsan biz ölelim...