Fed üyesinden faiz mesajı

Kaynak: Haber Merkezi
Fed üyesinden faiz mesajı
Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, faiz indiriminin zamanlamasının belirsiz olmasına rağmen ekonominin muhtemelen yavaşlayacağını belirtti.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, ABD’de para politikasının gevşemesinin zamanlaması ve kapsamı belirsiz olsa da, Fed’in muhtemelen 2024’te faiz indirimi yolunda ilerlemeye devam edeceğini belirtti.

Bostic, merkez bankasının geçen haftaki politika toplantısından beri ilk defa kamuoyuna yaptığı açıklamada, fiyat artışlarının hızının Fed'in yüzde 2'lik hedefinin oldukça üzerinde olmasına rağmen, 2024’te faiz oranlarının düşürülebileceğine dair hâlâ inancının olduğunu ifade etti.

Bostic, teknoloji şirketleri hariç, hemen hemen herkesten haber aldıklarını bunun yıl boyunca enflasyonda daha fazla ilerleme sağlanmasına ve Fed'in sonunda para politikasını gevşetmeye başlamasına zemin hazırlayacağını vurguladı.

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