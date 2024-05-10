Fed üyesinden faiz mesajı

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, ABD’de para politikasının gevşemesinin zamanlaması ve kapsamı belirsiz olsa da, Fed’in muhtemelen 2024’te faiz indirimi yolunda ilerlemeye devam edeceğini belirtti.

Bostic, merkez bankasının geçen haftaki politika toplantısından beri ilk defa kamuoyuna yaptığı açıklamada, fiyat artışlarının hızının Fed'in yüzde 2'lik hedefinin oldukça üzerinde olmasına rağmen, 2024’te faiz oranlarının düşürülebileceğine dair hâlâ inancının olduğunu ifade etti.

Bostic, teknoloji şirketleri hariç, hemen hemen herkesten haber aldıklarını bunun yıl boyunca enflasyonda daha fazla ilerleme sağlanmasına ve Fed'in sonunda para politikasını gevşetmeye başlamasına zemin hazırlayacağını vurguladı.