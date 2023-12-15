Anaokulu öğretmeni çatı katından atlayıp canına kıydı. Kendisini yedinci kattan boşluğa bıraktı

Trabzon'un Akçaabat ilçesi Söğütlü Mahallesi Adnan Menderes Caddesi’nde dün sabah saatlerinde, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen ve Düzköy ilçesinde görev yapan anaokulu öğretmeni Merve Z., kardeşiyle birlikte oturduğu 7 katlı apartmanın çatı katından kendisini boşluğa bıraktı.

Beton zemine düşen Merve Z., olay yerinde yaşamını yitirdi.

Savcılık ve polis incelemesi sonrası öğretmenin cenazesi otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Olaya dair başlatılan soruşturma devam ederken, Merve Z.'nin bir süre önce Ağrı'dan Trabzon'a tayin olduğu ve Gümüşhane nüfusuna kayıtlı olduğu belirlendi.