Öğretmen öğrencilerine terör saldırısı planlama ödevi verdi

İsveç’te Jönköping kentindeki bir lisede skandal bir olay yaşandı.

İddiaya göre, bir öğretmen lise öğrencilerine "varsayıma dayalı bir terör saldırısı planlama" ödevi verdi.

Lise öğrencilerine verilen ödevden haberdar edilen eğitim yetkilileri, öğretmen hakkında polise şikayette bulunduklarını açıkladı.

Ülkede herkes ve özellikle veliler şoke oldu.

Okul yönetimi, öğretmeni görevden uzaklaştırdıklarını duyurdu.

Konuya ilişkin soruşturma başlatıldığı da bildirdi.

Sosyal medyada olay gündem olurken yorumlar da ardı ardına geldi.

Kimileri “Bu nasıl eğitimci” tepkisini verdi.

Öte yandan yetkililer bu tür ödevlerin öğrencilere verilmesinin ciddi bir güvenlik endişesine yol açabileceğini anlattı. Eğitimciler öğrencilere bu tür konularda eğitim verilmesi yerine daha olumlu ve öğretici ödevlerin verilmesi gerektiğini vurguladılar.

Bu tür kararlar özellikle terörizmin ve şiddetin teşvik edilmesinin önüne geçilmesi adına alınır.

Konu sadece İsveç'te değil dünyada yankı buldu.