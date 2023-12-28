Anasından emdiği sütü burnundan getirmek deyimi ne anlama geliyor?

Anasından emdiği sütü burnundan getirmek deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; Bir şeyi ya da işi yaparken yapan kişinin çok zor şartlar altında o şeyi yapması anlamını taşır.

Bu atasözüyle kişinin çok sıkıntı çekmesi, işin tamamlanması işin bir çok eziyete sessiz kalması anlamında kullanılır.

ANASINDAN EMDİĞİ SÜTÜ BURNUNDAN GETİRMEK DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

Kayınvalidem ilk evlendiğimiz zamanlarda anamdan emdiğim sütü burnumdan getirdi.

Bu işe gireceğim diye yemin ederim anamdan emdiğim süt burnumdan geldi.