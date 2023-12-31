Anasını satayım deyimi ne anlama geliyor?

Anasını satayım deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; Bir şeye, söze ya da kişiye önem vermemek, aldırmamak, onu umursamamak, bunun için kederlenmemek üzülmemek anlamında kullanılan bir deyimdir.

Bir şey karşısında kişinin o olay üzerinde durmadığını belirtmek amacıyla kullanılan bir deyimdir.

ANASINI SATAYIM DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

“Anasını satayım senden kıymetli mi al senin olsun.”

“İşten çıktın diye niye üzülüyorsun anasını satayım, sen çok çok daha iyi yerler bulabilirsin kendine.”