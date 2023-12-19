Anayasa Mahkemesi Başkanı Yargıtay krizi sonrası ilk kez konuştu

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Anayasa Mahkemesi Başkanı Yargıtay krizi sonrası ilk kez konuştu
Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan yargıda çıkan kriz sonrası ilk kez konuştu. Arslan yaptığı açıklamada “Uzaktan kumandalı yargı da yargıç da olmaz” dedi.

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan, Yargıtay’ın TİP Hatay Milletvekili Can Atalay’a yönelik ihlal kararı veren AYM üyeleri hakkındaki suç duyurusunda bulunmasının ardından ilk kez konuştu.

Türkiye Adalet Akademisi tarafından düzenlenen Akademi Söyleşileri kapsamında hakim ve savcı adaylarıyla Anayasa Mahkemesi Yüce Divan Salonu’nda bir araya gelen Arslan, konuşmasında yargı ve hukukun temel fonksiyonunun bireyin hak ve özgürlüklerini güvence altına almak olduğunu belirtti.

Bütün yargı düzenlerinin ortak paydasının, hukuk devleti olduğu vurgusunu yapan Arslan, adaleti tesis etmeyen devletlerin uzun süre var olamayacağını, “her şeyi yerli yerine koymak” suretiyle adaleti tecelli ettirmenin hakim ve savcıların görevi olduğunu söyledi.

Hakim ve savcı adaylarına mesleki anlamda tavsiyelerde bulunan Arslan, vicdanın esaret, aklın ise vesayet kabul etmeyeceğini belirterek “Uzaktan kumandalı yargı da yargıç da olmaz” vurgusu yaptı.

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