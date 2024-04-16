Anayasa Mahkemesi Başkanvekili belli oldu

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) üyesi olan Basri Bağcı, Yüksek Mahkeme’nin başkanvekili olarak seçildi. AYM Başkanı Zühtü Arslan’ın görev süresi 20 Nisan’da sona ereceği için, 21 Mart’ta yapılan seçimde başkanvekilliği görevini yürüten Kadir Özkaya, Yüksek Mahkeme’nin yeni başkanı oldu.

Özkaya’nın yerine geçmek üzere başkanvekilliği için AYM Genel Kurulu’nda bir seçim düzenlendi. Basri Bağcı, 9 oy alarak çoğunluğu elde etti ve Anayasa Mahkemesi Başkanvekili oldu.

BASRİ BAĞCI KİMDİR?

1967 yılında Ankara’nın Elmadağ ilçesinde doğan Basri Bağcı, 1988 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 1989 yılında Ankara adli yargı hakim adayı olarak mesleğe başladı. Sırasıyla Sivas Gürün, Siirt Pervari, Konya Hüyük’te cumhuriyet savcılığı, Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda adalet müfettişliği, adalet başmüfettişliği ve çeşitli görevlerin ardından 2017’de Yargıtay üyeliğine seçildi. Bağcı, 2 Nisan 2020’de Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi ve 6 Nisan 2020’de görevine başladı.