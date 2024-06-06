Anayasa Mahkemesi CHP'nin başvurusunu reddetti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 7421 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un bazı hükümlerinin iptali istemiyle AYM’ye dava açtı. Dava dilekçesinde, dava konusu kuralın Merkez Bankası'nın fiyat istikrarını sağlama yetki ve görevi ile bu kapsamda uygulanacak para politikası araçlarını belirleme yetkisini anlamsız kıldığı, bu itibarla Merkez Bankası'nın bağımsızlığının ortadan kaldırılması suretiyle yetki belirsizliğine ve karmaşasına yol açtığı ifade edilmiş ve söz konusu kuralın Anayasa’ya aykırı olduğu ifade edilmişti.

Anayasa Mahkemesi, düzenlemenin iptal istemini reddetti. Resmi Gazete’de yayınlanan kararının gerekçesinde, dava konusu kuralla Fiyat İstikrarı Komitesi'nin kuruluşu, üyeleri, görev ve yetkileri ile işleyişinin düzenlendiği, komitenin fiyat istikrarının kalıcı olarak tesis edilmesine ve sürdürülmesine katkı sağlamak amacıyla kurulduğunun hükme bağlandığı açıklandı.