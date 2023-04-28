Anayasa Mahkemesi ‘eşitliğe aykırı’ diyerek iptal etti: Kadınlar eşlerinin soyadını almak zorunda değil

Anayasa Mahkemesi (AYM), Türk Medeni Kanunu’nda yer alan ve kadının tek evlenmeden önceki soyadını kullanmasını engelleyen Türk Medeni Kanunu hükmünü iptal etti.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre İstanbul 8. Aile Mahkemesi, “Kadın, evlenmekle kocasının soyadını alır; ancak evlendirme memuruna veya daha sonra nüfus idaresine yapacağı yazılı başvuruyla kocasının soyadı önünde önceki soyadını da kullanabilir. Daha önce iki soyadı kullanan kadın, bu haktan sadece bir soyadı için yararlanabilir” düzenlemesinin iptaline karar verilmesi talebiyle AYM'ye başvurdu.

Dosyayı karara bağlayan ve hükmü ‘eşitlik ilkesi ile bağdaşmadığı’ gerekçesiyle oy çokluğuyla iptal eden AYM, şu değerlendirmeyi yaptı:

“EŞLER ARASINDA CİNSİYET TEMELİNDE FARKLI MUAMELENİN YAPILDIĞI AÇIKTIR”

“Erkek, evlenmeden önceki soyadını evlendikten sonra da tek başına kullanabildiği halde, kuralla kadının evlenmeden önceki soyadını evlendikten sonra ancak kocasının soyadının önünde kullanabileceği öngörüldüğünden karşılaştırmaya müsait şekilde benzer durumda olan eşler arasında cinsiyet temelinde farklı muamelenin yapıldığı açıktır…

"MAKUL BİR TEMELİ YOK"

… Ortak soyadının aile bağlarını korumanın zorunlu olduğunun, bu manada eşlerin ortak soyadı taşımamaları halinde aile bağlarının hiçbir şekilde korunamayacağının söylenmesi de zordur… Evlenmeden önceki soyadının, evlendikten sonra da tek başına kullanılması bağlamında kadın ve erkek arasında kuralla öngörülen farklı muamelenin nesnel ve makul bir temele dayanmaması sebebiyle eşitlik ilkesini ihlal ettiği sonucuna ulaşılmıştır.”

AYM, iptal kararının Resmi Gazete’de yayımlanmasından başlayarak dokuz ay sonra yürürlüğe girmesine hükmetti.