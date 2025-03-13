Anayasa Mahkemesi'nin kararı Romanya'yı karıştırdı: Georgescu taraftarları şokta

Călin Georgescu'nun Romanya cumhurbaşkanlığı seçimlerine aday olamayacağına dair Anayasa Mahkemesi kararı, destekçileri üzerinde şok etkisi yarattı. Kararın ardından başkent Bükreş'te toplanan protestocular ve sosyal medya üzerinden gelişmeleri takip edenler, büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Olay, Romanya kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, sosyal medyada yapılan canlı yayınlar da ilgi odağı oldu.

TEPKİLER SOKAKLARA TAŞTI

Călin Georgescu'nun adaylığının iptali sonrası protestolar başladı. Bükreş'in en önemli meydanlarından biri olan Piața Universității'nde toplanan destekçileri, kararın geri alınması için çağrıda bulundu. Georgescu'nun daha önce kendisiyle dayanışma gösteren bir destekçisi, meydandan yaptığı çağrıda şunları söyledi:

Sayın Georgescu, biz burada sizinleydik, şimdi siz de bizimle olun! Altı gün boyunca açlık grevi yaptım, siz de beni iki kez ziyaret ettiniz. Şimdi sizi burada, meydanda bekliyoruz. Eğer gelmezseniz, verdiğimiz tüm emeği hiçe saymış olacaksınız!

Bir başka kadın protestocu ise, "Üç aydır sokaklardayız, her protestoya katıldık. Sizi burada yanımızda görmek istiyoruz!" diye seslendi.

"İŞİMDEN OLDUM, BÜTÜN PARAMI HARCADIM!"

Kararın ardından bazı destekçiler, sosyal medyada üzüntülerini dile getirdi. Bir kadın, büyük bir hayal kırıklığı içinde ağlarken, "Bütün paramızı harcadık, işimizden olduk, yine de kazanamadık!" dedi. Bir başka Georgescu destekçisi ise, "Kimse pes etmemeli, eğer o vazgeçtiyse, bu bizim zayıflığımızdan dolayı oldu. Artık Romanya'nın gerçek evlatları olduğumuzu göstermeliyiz!" şeklinde konuştu.

Trump yönetimi Romanya seçimlerine de el attı

OANA ZĂVORANU'NUN CANLI YAYIN GÖZYAŞLARI

Romanya'nın tanınmış influencerlarından Oana Zăvoranu da karardan etkilenenler arasındaydı. TikTok üzerinden yaptığı canlı yayında gözyaşlarına boğulan Zăvoranu, takipçilerinden büyük bağışlar aldı. "Bu bir son değil, sadece bir başlangıç!" diyerek izleyicilerini etkilemeye çalışan Zăvoranu, ardından Instagram üzerinden başka bir influencer olan Dana Budeanu'ya sert çıktı. "Dana, seni daha akıllı bilirdim! Georgescu benim adamım, uzak dur ondan!" ifadeleriyle tepki gösterdi.

"BENİM İÇİN DEĞİL, HALK İÇİN MÜCADELE VERDİK!"

Tüm bu gelişmelerin ardından Georgescu, sosyal medya hesabından uzun bir açıklama yayınladı. Açıklamasında, kendisinin değil, sistemin sorun olduğunu belirten Georgescu, "Bu süreçte sadece ben değil, bütün Romanya halkı mağdur oldu. Gerçekleri konuştuk, yolsuzlukları ortaya çıkardık. Ancak sistem bizi asla kabul etmeyecekti. Bunu gördük" dedi.

Georgescu ayrıca "Benim için değil, halk için mücadele ettik. İnsanların güçlü ve bağımsız olması gerektiğini söyledik. Ancak bu sistem, bizi itaate zorlamaya devam ediyor. Artık tercih halkın: Ya gerçekleri görüp ayağa kalkacaklar ya da her şeyi kabul edecekler" şeklinde konuştu.

Romanya'da seçim krizi büyüyor

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK YANKI UYANDIRDI

Georgescu'nun açıklamalarının ardından sosyal medyada binlerce yorum yapıldı. Bir destekçisi, "Hayır! Lütfen pes etmeyin! Başka birini istemiyoruz!" diye yazarken, bir diğeri, "Siyasetle ilgilenmezdim ama siz bana umut verdiniz. Sizi hak etmedik!" dedi.

Başka bir kullanıcı ise, "Eğer şimdi harekete geçmezsek, her şey biter! Halk olarak güçlü olmalıyız, yoksa sistem bizi ezecek!" ifadeleriyle tepkisini gösterdi.

Bu olay, Romanya'da siyasi atmosferi bir kez daha gererken, Georgescu'nun destekçilerinin nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu.